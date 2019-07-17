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Армия и Флот

В Калининградской области достроили новый военный аэродром

  • http://photos.wikimapia.org/p/00/02/16/00/48_big.jpg
  • http://photos.wikimapia.org/p/00/02/16/00/48_big.jpg
  •  © photos.wikimapia.org

Строительство нового военного аэродрома базирования морской авиации Балтийского флота завершено в Калининградской области. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

«Готовность объекта проверил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа», — отмечается в релизе.

В ведомстве отметили, что на аэродроме оборудованы рулежные дорожки, стоянки авиационной техники. Бетонное покрытие нового аэродрома способно принимать все типы военных, а также гражданских воздушных судов, характеристики взлетно-посадочной полосы позволяют выполнять взлет нескольким самолетам одновременно.

Во вторник, сообщили в Минобороны, на объекте были завершены работы по оборудованию дренажной системы, проведены сети электроснабжения и освещения, а также системы связи.

В министерстве напомнили, что за последние годы была проведена масштабная реконструкция 17 аэродромов. Продолжается строительство всепогодных аэродромов на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа и на острове Котельный архипелага Новосибирские острова.

Ранее Минобороны РФ было принято решение о проведении масштабной реконструкции и ремонта 106 аэродромов до 2028 года.
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ВС РФ, ЗВО, Балтийский флот, аэродром
  • lexat7
    17.07.1913:29:10

    А название у нового военного аэродрома то имеется?

    #1144151
    • Нет аватара
      17.07.1914:08:15

      На фотографии Храброво. И он совсем не новый аэродром.

      Отредактировано: alex_uns~14:38 17.07.19
      #1144164
      • Комментарий удален
  • Нет аватара
    17.07.1916:08:39

    Негде там строить новый аэродром. Зато можно восстановить старые (из 4 не действующих).

    А еще необходимо иметь запасной для гражданского Храброво. А то что случается с полосой, и вся область отрезана от страны   

    Отредактировано: alex1664~16:17 17.07.19
    #1144199
  • Комментарий удален
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