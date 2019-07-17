В Калининградской области достроили новый военный аэродром

Строительство нового военного аэродрома базирования морской авиации Балтийского флота завершено в Калининградской области. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

«Готовность объекта проверил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа», — отмечается в релизе.

В ведомстве отметили, что на аэродроме оборудованы рулежные дорожки, стоянки авиационной техники. Бетонное покрытие нового аэродрома способно принимать все типы военных, а также гражданских воздушных судов, характеристики взлетно-посадочной полосы позволяют выполнять взлет нескольким самолетам одновременно.

Во вторник, сообщили в Минобороны, на объекте были завершены работы по оборудованию дренажной системы, проведены сети электроснабжения и освещения, а также системы связи.

В министерстве напомнили, что за последние годы была проведена масштабная реконструкция 17 аэродромов. Продолжается строительство всепогодных аэродромов на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа и на острове Котельный архипелага Новосибирские острова.

Ранее Минобороны РФ было принято решение о проведении масштабной реконструкции и ремонта 106 аэродромов до 2028 года.