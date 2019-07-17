Петербургская производственная компания «Умные станки» представила новый станок



двухшпиндельный станок Clever C500 double

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Российская проиводственная компания «Умные станки» разработала двухшпиндельник станок для изготовления корпусных деталей, который является бюджетной заменой 5-ти координатного станка — Clever C500 double

Наличие вертикального и горизонтального шпинделя с независимыми подачами, в совокупности с работой поворотного стола, позволяет за одну установку обрабатывать изделия с пяти сторон. Мощность установленных шпинделей достаточна для производительной обработки алюминия, расточки отверстий и нарезки резьб, а также для обработки стальных деталей с применением технологии HSM.

Стоимость выпущенного станка на порядок ниже стоимости импортных аналогов, что даёт компании дополнительное конкурентное преимущество на отечественном рынке.