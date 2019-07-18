Почти 100 единиц техники получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта «Экология»

Такого масштабного пополнения лесной техники в Нижегородской области не было уже около 20 лет. Нацпроект «Экология» позволил обновить не только парк патрульных автомобилей, но и оборудование для посадки леса и тушения пожаров.

Лесничествам, лесхозам и пожарно-химическим станциям Нижегородской области были переданы более 30 лесопатрульных автомобилей, предназначенных для патрулирования лесов для оперативного обнаружения лесных пожаров и незаконных рубок, лесопожарные машины и патрульные комплексы для работы в наиболее пожароопасных районах региона, а также лесохозяйственная техника, которая будет задействована в лесовосстановительных работах.

Впервые за долгие годы Нижегородская область смогла получить 3 механизированные лесопосадочные машины. Каждая такая машина за смену может справиться с посадкой леса на площади в 5 гектаров. Для сравнения, чтобы выполнить ту же работу вручную, потребуется 20 человек. Кроме того, приживаемость саженцев при механизированной посадке намного выше. Уже этой осенью новые машины приступят к работе в нижегородских лесах.

Леса занимают больше половины территории Нижегородской области. От состояния «зеленых легких» региона во многом зависит экологическое благополучие области, а значит, и здоровье нижегородцев. Именно поэтому обновление технического оснащения региональных служб, призванных защищать леса от огня и восстанавливать их, — важное событие для Нижегородской области.

В 2019 году в Нижегородской области планируется высадить около 5 000 га нового леса.