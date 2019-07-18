Ввод в эксплуатацию новых суперЭВМ

В Высшей школе экономики установлен суперЭВМ

Мощности суперкомпьютера, находящегося в МИЭМ, позволят университету выйти на новый уровень исследований в области глубинного обучения и математического моделирования. Вычислительный кластер занял 6-е место в апрельском рейтинге «Топ-50 суперкомпьютеров России».

ЭВМ включает 34 узлов. Скорость 0,56 петафлопс.

Использовать суперкомпьютер в научной деятельности планируют такие подразделения университета как Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, факультет компьютерных наук, Институт статистических исследований и экономики знаний, а также Центр нейроэкономики и когнитивных исследований факультета социальных наук.

«Группа Тинькофф» (TCS Group Holding) создала суперкомпьютер и назвала его «Колмогоров» — в честь великого российского математика

Суперкомпьютер «Колмогоров» имеет пиковую производительность 658,5 терафлопс при вычислениях с плавающей точкой двойной точности (FP64). Система состоит из 10 узлов, оснащенных передовыми вычислителями Nvidia Tesla V100 со специализированными тензорными ядрами для ускорения задач искусственного интеллекта. Вычислительные узлы суперкомпьютера Тинькофф объединены современной высокоскоростной сетью 100 Гигабит с поддержкой технологии RoCE (RDMA over Converged Ethernet). Сочетание передовых технологий позволило кластеру достичь производительности 418,9 терафлопс в тесте Linpack, что обеспечило выход системы в лидеры рейтинга самых быстрых суперкомпьютеров страны.

В перспективе можно будет эффективнее развивать предиктивную аналитику (прогнозирование поведения клиентов), обучая модели на текстовых данных, а также на звуковых. Звуковые данные группа сможет ускоренно переводить в тексты.

Кроме того, «Колмогоров» поможет с обучением голосового помощника «Олег», который был представлен сотрудникам группы в декабре 2018 года. Предполагается, что благодаря суперкомпьютеру сервис будет точнее распознавать человеческую речь и лучше генерировать устную речь компьютера и письменные ответы.

«Колмогоров» включает 10 вычислительных серверов, еще два нужны для хранения данных. На 10 серверов и сопутствующее оборудование группа потратила около $1 млн, рассказал изданию ее представитель. Он отметил, что у компании не было задачи создать суперкомпьютер специально, она просто наращивала вычислительные мощности. «Тинькофф» не собирается продавать мощности системы другим компаниям.

В Институте Прикладной Математики им. Келдыша запустили вычислительный кластер К-60

Комплекс включает 32 узлов,вычислительная производительность:159,3 терафлопс

Основные модули включают в себя вычислительные узлы, узлы маршрутизации и удаленного доступа, узел резервного копирования, коммутационные узлы, узлы управления и мониторинга. Дополнительный модуль содержит аккумуляторные батареи аварийного питания.

Каждый вычислительный узел базируется на двух процессорах Intel Xeon E5-2690 v4 и укомплектован 256 ГБ оперативной памяти. Между собой вычислительные модули соединены с помощью нескольких сетей. Для связи ветвей параллельной программы и для доступа к серверам распределенной файловой системы используются две различные сети. Сеть Infiniband, обеспечивает низкую задержку при передаче сообщений между узлами и обладает скоростью передачи данных до 56 Гбит/с. Управление кластером осуществляется через сеть 1Гбит/с.