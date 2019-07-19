Бульдозер ЧТЗ получил новый двигатель

На Челябинском тракторном заводе завершились испытания нового бульдозера Б10М.6100 с механической трансмиссией.

Новинка Б10М.6100 — это современная версия бульдозера ЧТЗ с механической трансмиссией и новым двигателем. На машину установлен массовый и знакомый в эксплуатации двигатель производства ярославского ПАО «Автодизель». Бульдозер с новым двигателем станет более ремонтопригодным и легким в обслуживании, а также более экономичным. Расход топлива у новой модификации снижен на 10%.

В настоящее время ООО «ЧТЗ-Уралтрак» продолжает работу по усовершенствованию и доработке конструкции машин с механической трансмиссией. Такая техника востребована на рынке, поскольку невысока стоимость эксплуатации машины, она хорошо приспособлена к переменным нагрузкам, характерным для бульдозерных работ. Кроме того, неприхотлива к горюче-смазочным материалам, а также работоспособна в широком диапазоне температур, не боится воды и наружной грязи.

«Ранее предприятие уже выпускало партию таких машин. Накопленный опыт эксплуатации был использован при доработке конструкции, — отметил главный конструктор заводского специализированного конструкторского бюро по дорожно-строительной технике Леонид Вершинский. — Уверен, что наш бульдозер с новым двигателем займет достойную нишу на отечественном и забежном рынках».

Бульдозер Б10М.6100 имеет механическую трансмиссию с серийной коробкой передач производства ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Двигатель соединен с коробкой передач при помощи фрикционной однодисковой муфты сцепления производства ПАО «Автодизель» и карданной передачей. Установленный V-образный 6-ти цилиндровый двигатель с турбонаддувом номинальной мощностью 180 л.с. при частоте 1500 оборотов в минуту соответствует экологическому стандарту «Евро-2». Модификация двигателя ЯМЗ-236НЕ2-51 почти полностью унифицирована с серийным ЯМЗ-236НЕ2 из семейства ЯМЗ-236, широко распространенного в России.