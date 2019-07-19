В Боровском индустриальном парке под Тюменью открылась фабрика полезных снеков
В Тюмени открылась фабрика «Окейч», расположенная на территории Боровского индустриального парка. Завод возводился меньше года — первые сваи вбили 21 марта 2018 года.
«Окейч» — масштабный проект, предприятие площадью 6184,65 кв. м, объем инвестиций составил более 130 млн рублей. Здесь планируется создать более 40 рабочих мест.
В ассортимент компании входит уникальная снековая продукция: мясные и кукурузные чипсы, фиолетовые чипсы, белые, золотые и черные сухарики, детские «РеШарики». Для производства здесь закупают исключительно натуральные ингредиенты.
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19.07.1918:19:07