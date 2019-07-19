Морской салон-2019

1. В Санкт-Петербурге с 10 по 14 июля проходил девятый Международный военно-морской салон, являющийся одной из ведущих мировых выставок в области кораблестроения, морского вооружения и судостроения.

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© live.staticflickr.com Участниками экспозиции МВМС-2019 стали 353 предприятия из 29 стран, из них 28 — иностранные компании. Экспозиция МВМС-2019 разместилась на 15000 кв. м. выставочной площади в павильонах, а также на открытых выставочных площадях, у причалов комплекса «Морской вокзал» и на акватории, прилегающей к выставочному комплексу. Среди участников представлены все ведущие предприятия морской отрасли России. Значительные площади экспозиции заняли производители судового комплектующего оборудования, приборов, электронных компонентов, информационных технологий и продукции двойного назначения.У причалов Морского вокзала и на акватории были представлены корабли, катера и суда из состава МО РФ, ФСБ РФ, МЧС РФ.

2.



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