Морской салон-2019
1. В Санкт-Петербурге с 10 по 14 июля проходил девятый Международный военно-морской салон, являющийся одной из ведущих мировых выставок в области кораблестроения, морского вооружения и судостроения. Участниками экспозиции МВМС-2019 стали 353 предприятия из 29 стран, из них 28 — иностранные компании. Экспозиция МВМС-2019 разместилась на 15000 кв. м. выставочной площади в павильонах, а также на открытых выставочных площадях, у причалов комплекса «Морской вокзал» и на акватории, прилегающей к выставочному комплексу. Среди участников представлены все ведущие предприятия морской отрасли России. Значительные площади экспозиции заняли производители судового комплектующего оборудования, приборов, электронных компонентов, информационных технологий и продукции двойного назначения.У причалов Морского вокзала и на акватории были представлены корабли, катера и суда из состава МО РФ, ФСБ РФ, МЧС РФ.
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3. Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов"4. 30-мм ЗАК «Палаш"5.6. Малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи"7.8. 30-мм АК-6309.10. Малый ракетный корабль проекта 21631"Серпухов"11.12. 30-мм ЗАК АК-630-2 «Дуэт"13. ПУ 3М47 «Гибка» с ЗУР «Игла"14.15. Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 «Евгений Кочешков» прибыл после окончания первого дня работы МВМС-201916. МДКВП подходил на малом ходу без воздушной подушки на буксировке двух буксиров)17.18. На фоне эстакады ЗСД19.20. Пограничный патрульный корабль 2 ранга проекта 22120 «Камчатка"21. Береговой противокорабельный ракетный комплекс «Рубеж-МЭ», представляющий собой фактически облегченный вариант подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бал-Э» с противокорабельными ракетами семейства 3М24Э, но выполненный шасси автомобилей «КамАЗ» (8×8).22. Разработчиком комплекса является АО «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» (входящее в состав АО «Концерн «Моринформсистема-Агат»).Комплекс «Рубеж-МЭ» включает самоходный командный пункт управления и связи (СКПУС), оснащенный РЛС «Монолит-Б», и автономные самоходные пусковые установки (СПУ). Также в состав комплекса входят транспортно-перегрузочные машины. Все элементы комплекса выполнены на шасси автомобилей «КамАЗ» (8×8).23. Один из ярких примеров успешной совместной работы России и Индии — противокорабельный ракетный комплекс BrahMos24.25. Боевой модуль ЗРПК «Панцирь-МЕ» в экспозиции НПО «Высокоточные комплексы"26.27. Боевой модуль ЗРАК «Палаш» от КБточмаш им. Нудельмана28. Один из самых интересных экспонатов на стенде АО «ОСК» — макет перспективного авианосца проекта «Ламантин"29.30. Экспозиция КТРВ31.32.33. Руководитель КТРВ Борис Обносов34. БЛА вертолетного типа от Радар-ММС35. Макет ЗУР 9М317МЭ на стенде Концерна ВКО «Алмаз-Антей"36.
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