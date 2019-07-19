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Фотофакты

Морской салон-2019

1. В Санкт-Петербурге с 10 по 14 июля проходил девятый Международный военно-морской салон, являющийся одной из ведущих мировых выставок в области кораблестроения, морского вооружения и судостроения.

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Участниками экспозиции МВМС-2019 стали 353 предприятия из 29 стран, из них 28 — иностранные компании. Экспозиция МВМС-2019 разместилась на 15000 кв. м. выставочной площади в павильонах, а также на открытых выставочных площадях, у причалов комплекса «Морской вокзал» и на акватории, прилегающей к выставочному комплексу. Среди участников представлены все ведущие предприятия морской отрасли России. Значительные площади экспозиции заняли производители судового комплектующего оборудования, приборов, электронных компонентов, информационных технологий и продукции двойного назначения.У причалов Морского вокзала и на акватории были представлены корабли, катера и суда из состава МО РФ, ФСБ РФ, МЧС РФ.

2.

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3. Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов"

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4. 30-мм ЗАК «Палаш"

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6. Малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи"

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7.

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8. 30-мм АК-630

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9.

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10. Малый ракетный корабль проекта 21631"Серпухов"

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12. 30-мм ЗАК АК-630-2 «Дуэт"

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13. ПУ 3М47 «Гибка» с ЗУР «Игла"

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15. Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 «Евгений Кочешков» прибыл после окончания первого дня работы МВМС-2019

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16. МДКВП подходил на малом ходу без воздушной подушки на буксировке двух буксиров)

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18. На фоне эстакады ЗСД

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20. Пограничный патрульный корабль 2 ранга проекта 22120 «Камчатка"

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21. Береговой противокорабельный ракетный комплекс «Рубеж-МЭ», представляющий собой фактически облегченный вариант подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бал-Э» с противокорабельными ракетами семейства 3М24Э, но выполненный шасси автомобилей «КамАЗ» (8×8).

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22. Разработчиком комплекса является АО «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» (входящее в состав АО «Концерн «Моринформсистема-Агат»).Комплекс «Рубеж-МЭ» включает самоходный командный пункт управления и связи (СКПУС), оснащенный РЛС «Монолит-Б», и автономные самоходные пусковые установки (СПУ). Также в состав комплекса входят транспортно-перегрузочные машины. Все элементы комплекса выполнены на шасси автомобилей «КамАЗ» (8×8).

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23. Один из ярких примеров успешной совместной работы России и Индии — противокорабельный ракетный комплекс BrahMos

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24.

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25. Боевой модуль ЗРПК «Панцирь-МЕ» в экспозиции НПО «Высокоточные комплексы"

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26.

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27. Боевой модуль ЗРАК «Палаш» от КБточмаш им. Нудельмана

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28. Один из самых интересных экспонатов на стенде АО «ОСК» — макет перспективного авианосца проекта «Ламантин"

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29.

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30. Экспозиция КТРВ

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31.

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32.

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33. Руководитель КТРВ Борис Обносов

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34. БЛА вертолетного типа от Радар-ММС

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35. Макет ЗУР 9М317МЭ на стенде Концерна ВКО «Алмаз-Антей"

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36.

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https://saidpvo.livejournal.com/861601.html

ВМФ, Морской салон-2019
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