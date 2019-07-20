В Старом Осколе официально открыли новую набережную

Долгожданное событие приурочили ко Дню металлурга.

Горожане уже оценили новое место отдыха: контактный фонтан, детский городок, амфитеатр, современные архитектурные формы. А власти округа уже задумываются о продолжении работ.

Сегодня, 19 июля, в Старом Осколе после реконструкции открыли набережную. Теперь на берегу реки Оскол появилась благоустроенная зона — с аккуратными дорожками, современными скамейками, амфитеатром, зонами для активных игр и тихого отдыха.

Пожалуй, главной фишкой обновлённой набережной стал контактный фонтан, струи которого меняют высоту в соответствии с заданной программой, и современная детская площадка из экоматериалов.

На набережной высажено 19 клёнов и лип, завезённых из Польши. Русло реки расчищено, берега и склоны забетонированы. Территория оборудована средствами видеонаблюдения и стойками с «тревожными кнопками» для вызова полиции.

Реконструкция велась больше года и обошлась в 139 млн рублей. Из средств федерального бюджета оплатили оборудование для детской площадки и обустройство территории, примыкающей к верхнему ярусу (пешеходные дорожки, бордюры и т. д. ).

Существующий проект подразумевает продление набережной до пляжа 17 Героев и выход на противоположную сторону.

Кроме того, сейчас изыскиваются возможности реставрации здания старой мельницы (благодаря которой и получил имя квартал, прилегающий к реке) — объекта, который имеет культурно-историческую ценность, но находится в неприглядном состоянии.