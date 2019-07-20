В Старом Осколе официально открыли новую набережную
Долгожданное событие приурочили ко Дню металлурга.
Горожане уже оценили новое место отдыха: контактный фонтан, детский городок, амфитеатр, современные архитектурные формы. А власти округа уже задумываются о продолжении работ.
Сегодня, 19 июля, в Старом Осколе после реконструкции открыли набережную. Теперь на берегу реки Оскол появилась благоустроенная зона — с аккуратными дорожками, современными скамейками, амфитеатром, зонами для активных игр и тихого отдыха.
Пожалуй, главной фишкой обновлённой набережной стал контактный фонтан, струи которого меняют высоту в соответствии с заданной программой, и современная детская площадка из экоматериалов.
На набережной высажено 19 клёнов и лип, завезённых из Польши. Русло реки расчищено, берега и склоны забетонированы. Территория оборудована средствами видеонаблюдения и стойками с «тревожными кнопками» для вызова полиции.
Реконструкция велась больше года и обошлась в 139 млн рублей. Из средств федерального бюджета оплатили оборудование для детской площадки и обустройство территории, примыкающей к верхнему ярусу (пешеходные дорожки, бордюры
Существующий проект подразумевает продление набережной до пляжа 17 Героев и выход на противоположную сторону.
Кроме того, сейчас изыскиваются возможности реставрации здания старой мельницы (благодаря которой и получил имя квартал, прилегающий к реке) — объекта, который имеет культурно-историческую ценность, но находится в неприглядном состоянии.
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