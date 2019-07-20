Добавить статью
Города и сёла России

В Старом Осколе официально открыли новую набережную

  •  © www.bel.ru

Долгожданное событие приурочили ко Дню металлурга.

Горожане уже оценили новое место отдыха: контактный фонтан, детский городок, амфитеатр, современные архитектурные формы. А власти округа уже задумываются о продолжении работ.

Сегодня, 19 июля, в Старом Осколе после реконструкции открыли набережную. Теперь на берегу реки Оскол появилась благоустроенная зона — с аккуратными дорожками, современными скамейками, амфитеатром, зонами для активных игр и тихого отдыха.

Пожалуй, главной фишкой обновлённой набережной стал контактный фонтан, струи которого меняют высоту в соответствии с заданной программой, и современная детская площадка из экоматериалов.

  •  © www.bel.ru

  •  © www.bel.ru

  •  © www.bel.ru

  •  © www.bel.ru

  •  © www.bel.ru

  •  © www.bel.ru

  •  © www.bel.ru

  •  © www.bel.ru

На набережной высажено 19 клёнов и лип, завезённых из Польши. Русло реки расчищено, берега и склоны забетонированы. Территория оборудована средствами видеонаблюдения и стойками с «тревожными кнопками» для вызова полиции.

Реконструкция велась больше года и обошлась в 139 млн рублей. Из средств федерального бюджета оплатили оборудование для детской площадки и обустройство территории, примыкающей к верхнему ярусу (пешеходные дорожки, бордюры и т. д.).

  •  © www.bel.ru

  •  © www.bel.ru

  •  © www.bel.ru

  •  © www.bel.ru

  •  © www.bel.ru

  •  © www.bel.ru

  •  © www.bel.ru

Существующий проект подразумевает продление набережной до пляжа 17 Героев и выход на противоположную сторону.

Кроме того, сейчас изыскиваются возможности реставрации здания старой мельницы (благодаря которой и получил имя квартал, прилегающий к реке) — объекта, который имеет культурно-историческую ценность, но находится в неприглядном состоянии.

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.bel.ru/news/city/19-07-...tsialno-otkryli-novuyu-naberezhnuyu

Старый Оскол, Белгородская область, новая набережная, благоустройство
  • Герман Мальцев
    20.07.1909:39:33

    «На набережной высажено 19 клёнов и лип, завезённых из Польши.» — сомнительное достижение. Высаживать не районированные растения опасно — погибнут.

    #1144852
  • Нет аватара
    20.07.1910:41:35

    Здание-призрак надо отрестоврировать.

    #1144861
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,