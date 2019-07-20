Первые десять комбайнов российского производства отправлены в Луганскую Народную Республику

17 июля первые 10 комбайнов, предназначенные для передачи сельскохозяйственным товаропроизводителям Луганской Народной Республики, прибыли в Луганск. Об этом с территории центра транспортного сервиса Луганской железной дороги, где началась разгрузка комбайнов, передает корреспондент Луганского информационного центра.

Начальник отдела прогнозирования и развития инфраструктуры рынка, инженерно-технической политики и безопасности труда Министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Олег Дубравин отметил, что это первая техника, переданная из Российской Федерации в ЛНР по лизингу. Сельхозтехнику передаст в лизинг товаропроизводителям Республики ГУП ЛНР «Агрофонд».

"Сегодня к нам поступило 10 единиц зерноуборочной техники — три комбайна марки «Акрос-550» и семь комбайнов марки «Вектор-410″. Эта техника распределена среди сельхозпредприятий Луганской Народной Республики Антрацитовского, Лутугинского, Свердловского и Краснодонского районов», — сообщил он.

Это первый этап по обновлению машинно-тракторного парка Республики.

Представитель Минсельхоза уточнил, что прибывшие комбайны являются высокопроизводительной техникой производства российской компании «Ростовские сельскохозяйственные машины» («Ростсельмаш»), которая качественно убирает зерновые и зернобобовые культуры.

«На сегодняшний день машинно-тракторный парк Республики устарел на 90%, и эти 10 единиц существенно повлияют на обновление. Пусть на сегодняшний день это будет точечно, но это принесет очень большую пользу Республике», — подчеркнул Дубравин.

Процесс разгрузки и сборки техники трудоёмкий: комбайны мостовым краном подаются на площадку, затем погрузчики доставляют к комбайну колеса, где их уже монтируют механизаторы и слесари хозяйств, получивших технику. Затем идет проверка всех систем, заправка топливом, монтируются габаритные огни.

В ближайшее время техника приступит к уборке урожая 2019 года на полях Республики.