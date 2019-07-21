Проект по удаленному сбору показаний счетчиков там, где отсутствует покрытие GSM и Интернет.

Первый в России проект по удаленному сбору показаний счетчиков на территориях, где отсутствует покрытие GSM и Интернет, запущен в Иркутской области.

Компаниям WAVIoT и АО «Связь Инжиниринг» удалось запустить автоматизированную систему контроля и учета энергопотребления по заказу Катангской ТЭК для села Ерема и деревни Верхнее Калинино Иркутской области, где для обеспечения двух сел включают дизельную подстанцию. Сейчас подстанция работает два раза в день, утром три часа, и вечером шесть часов. На территории нет покрытия GSM и интернета.

Для реализации проекта была разработана УСПД WAVIoT со встроенным терминалом «Гонец», так как спутниковая связь является оптимальным решением на территориях, где покрытие GSM является неполным или вовсе отсутствует.

Установленные в рамках проекта умные электросчетчики WAVIoT передают показания энергопотребления по беспроводному каналу NB-Fi на базовую станцию. Далее, благодаря Спутниковой системе «Гонец», данные становятся доступны специалистам Катангской ТЭК. Подобное решение позволяет контролировать энергопотребление, предотвращать мошенничество, анализировать статистику потребления и эффективнее планировать работу подстанции.

Электросчетчики Фобос 3 выполняют функции телеизмерения, телесигнализации и телеуправления, обеспечивая при этом обмен данными одновременно по двум протоколам: СПОДЭС (система коммерческого учета) и МЭК 60870-5-104 (система телемеханики). Это позволяет сэкономить на дополнительном оборудовании.

УСПД WAVIoT со встроенной Спутниковой системой «Гонец» является эффективным и доступным техническим решением, не предусматривающим существенных затрат на монтаж, пусконаладку и обслуживание.

Успешно реализованный в Иркутской области совместный проект WAVIoT и АО «Связь Инжиниринг» не имеет аналогов среди производителей в России.