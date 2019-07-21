Строительство СПАД М-11 Москва — Санкт-Петербург (развязка с КАД) июль 2019
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/634WEIFnj2E
Пост сделан с содействием блогера Human RS!
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21.07.1914:11:42