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Строительство СПАД М-11 Москва — Санкт-Петербург (развязка с КАД) июль 2019

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/634WEIFnj2E

Пост сделан с содействием блогера Human RS!

https://www.youtube.com/watch?v=634WEIFnj2E

строительство, М11
  • Сергей Отческих
    21.07.1914:11:42

    +Ездил две недели назад из Краснодара в Питер на машине.Доехал за сутки.В Воронежской области кусочек М-4 доделать осталось и перед Питером вот этот кусок М-11 и можно будет еще быстрее доехать.По транспондеру в одну сторону 1600 дорога выходит. Правда я кусок М-11 от Химок до Солнечногорска по ленинградке обьезжал 600 рублей за такой кусочек дороги чет дорого показалось…

    #1145076
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