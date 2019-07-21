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Ход строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината компании Еврохим

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/_e3wSav3vGs


ЕвроХим, ВолгаКалий
  • Нет аватара
    21.07.1915:37:24

    Почему «еврохим»!? это мода с 90-вх по типу европемонт, евроокна? Сем хуже РОСХИМ? качество хужи?

    #1145089
    • Нет аватара
      21.07.1916:13:44

      Ну вообще это швейцарская компания с активами в России))

      #1145097
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