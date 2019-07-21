В Чувашии начато строительство завода промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

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Резидентом ТОСЭР «Канаш» ООО «Аркто» начато строительство высокотехнологичного завода по производству промышленного холодильного и вентиляционного оборудования на территории индустриального парка «Канаш».

В рамках реализации инвестиционного проекта ООО «Аркто» «Строительство производства коммерческого машиностроения в г. Канаш» планируется производство полной линейки холодильных шкафов коммерческого назначения в разрезе температурных режимов, материала исполнения и габаритов.

Запуск инвестиционного проекта намечен на IV квартал 2019 года, его общая стоимость составляет 441 млн рублей.

Проектом предусматривается создание порядка 120 новых высокотехнологичных постоянных рабочих мест уже на первом этапе реализации, а также увеличение объемов производства товаров и налоговых отчислений в бюджет Канаша.

Источник: http://kanashen..._medium=desktop