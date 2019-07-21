Три многоцелевых истребителя Су-35 поступили в истребительный авиаполк ЗВО в Тверской области
В рамках государственного оборонного заказа три новейших многоцелевых истребителя Су-35 поступили в истребительный авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в Тверской области.
Лётчики авиаполка осуществили приём истребителей Су-35 на заводе-изготовителе в Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) и выполнили перелёт на авиатехнике к месту постоянной дислокации, преодолев более 9 тыс. км с тремя дозаправками на оперативных аэродромах.
Истребители Су-35 заменят устаревшие типы авиатехники. Перед перевооружением экипажи прошли переобучение для эксплуатации новых самолётов.
Ранее истребителями Су-35 был полностью перевооружен гвардейский истребительный авиационный полк ЗВО, дислоцированный в Республике Карелия.
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