Три многоцелевых истребителя Су-35 поступили в истребительный авиаполк ЗВО в Тверской области

В рамках государственного оборонного заказа три новейших многоцелевых истребителя Су-35 поступили в истребительный авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в Тверской области.

Лётчики авиаполка осуществили приём истребителей Су-35 на заводе-изготовителе в Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) и выполнили перелёт на авиатехнике к месту постоянной дислокации, преодолев более 9 тыс. км с тремя дозаправками на оперативных аэродромах.

Истребители Су-35 заменят устаревшие типы авиатехники. Перед перевооружением экипажи прошли переобучение для эксплуатации новых самолётов.

Ранее истребителями Су-35 был полностью перевооружен гвардейский истребительный авиационный полк ЗВО, дислоцированный в Республике Карелия.

Пресс-служба Западного военного округа