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Армия и Флот

Три многоцелевых истребителя Су-35 поступили в истребительный авиаполк ЗВО в Тверской области

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В рамках государственного оборонного заказа три новейших многоцелевых истребителя Су-35 поступили в истребительный авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в Тверской области.

Лётчики авиаполка осуществили приём истребителей Су-35 на заводе-изготовителе в Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) и выполнили перелёт на авиатехнике к месту постоянной дислокации, преодолев более 9 тыс. км с тремя дозаправками на оперативных аэродромах.

Истребители Су-35 заменят устаревшие типы авиатехники. Перед перевооружением экипажи прошли переобучение для эксплуатации новых самолётов.

Ранее истребителями Су-35 был полностью перевооружен гвардейский истребительный авиационный полк ЗВО, дислоцированный в Республике Карелия.

Пресс-служба Западного военного округа

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ВВТ , Авиация , Самолеты , Западный военный округ , ВКС
  • Нет аватара
    21.07.1915:59:44

    Сколько их в наших ВВС?

    #1145092
    • Дмитрий Гунин
      21.07.1917:15:45

      Сколько их в наших ВВС?

      Около 70, исключая убитые машины первых серий после ГСИ в Ахтубе и Жуковке.

      Ну уж хотя бы за википедию должны быть наслышаны, в 2019-м то    

      Отредактировано: Дмитрий Гунин~17:16 21.07.19
      #1145108
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