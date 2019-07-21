Алроса подписала соглашение о создании СП в Зимбабве

Хараре, 16 июля 2019 года — АЛРОСА, крупнейшая в мире компания по добыче алмазов, и национальная алмазодобывающая компания Зимбабве Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) по разработке алмазных месторождений на территории страны. Со стороны АЛРОСА соглашение подписал заместитель генерального директора Владимир Марченко, со стороны ZCDC — неисполнительный председатель совета директоров Киллиан Укама.

По условиям соглашения АЛРОСА получает контрольный пакет в размере 70% на разработку greenfield проектов, зимбабвийская сторона — 30%. В первую очередь, СП будет заниматься геологоразведкой greenfield месторождений. Последующие цели сотрудничества — добыча и самостоятельная продажа алмазного сырья на внешних рынках.

Новое совместное предприятие сможет работать не только в пределах тех лицензий, которые уже есть у ZCDC на сегодняшний день, а на всей территории страны. В случае открытия новой перспективной площади, компания будет напрямую обращаться в Министерство шахт и развития горнорудной промышленности Зимбабве с просьбой оформить лицензию на данный участок.

«Создание совместного предприятия — важный шаг в рамках сотрудничества с нашими партнерами в Зимбабве. Мы настроены на плодотворную работу по геологоразведке новых перспективных площадей и последующей добыче алмазов. Наши специалисты работают в Зимбабве уже более трех месяцев, а власти страны оказывают им значительную поддержку. Проекты, которые мы определили для работы в рамках СП, очень разные, часть из них начнет активную деятельность этой осенью. Из уже действующих месторождений для разработки мы предварительно рассматриваем площади, расположенные в регионе Чиманимани», — прокомментировал заместитель генерального директора АЛРОСА Владимир Марченко.

В декабре 2018 года АЛРОСА учредила в Зимбабве дочернюю компанию ALROSA (ZIMBABWE) Limited для реализации проектов по разведке, поиску и добыче полезных ископаемых с перспективой создания совместных алмазодобывающих и других горнорудных предприятий.