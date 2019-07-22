Ростех и Marathon Group начинают производство вакцины от гриппа нового поколения



Ростех и Marathon Group выводят на рынок вакцину от гриппа нового поколения

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Совместное предприятие «Нацимбио» Госкорпорации Ростех и Marathon Group — завод «ФОРТ» — начинает производство четырехвалентной вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри». Инновационный препарат для иммунизации взрослых успешно прошел регистрацию в Минздраве России. Новинка поступит в продажу в августе.

Инактивированная расщепленная вакцина последнего поколения «Ультрикс Квадри» включает четыре актуальных штамма вирусов гриппа вместо трех — А(H1N1), A(H3N2) и два штамма вирусов гриппа группы В. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, в новом препарате содержится по 15 мкг гемагглютинина (антигена) каждого штамма в одной дозе — всего 60 мкг антигена. Вакцина безопасна, значительно снижает риск заболеваемости и способствует формированию стойкого иммунитета. Об этом свидетельствуют результаты клинических испытаний, во время которых была выявлена высокая концентрация антител ко всем типам вирусов гриппа, входящим в состав препарата.

Вакцина соответствует всем рекомендациям ВОЗ и мировым фармацевтическим трендам, это первый российский препарат такого состава для профилактики гриппа. При создании данной вакцины не используются консерванты, адъюванты и иммуномодуляторы. Планируется, что препарат поступит на рынок уже в августе этого года и будет доступен для вакцинации взрослых с 18 лет в рамках Национального календаря профилактических прививок. В перспективе «Ультрикс Квадри» призвана стать массовой вакциной и заменить препараты предшествующего поколения.

«Ультрикс Квадри» будет производиться по технологии полного цикла с соблюдением стандартов GMP на заводе «ФОРТ» в Рязанской области. В перспективе предприятие планирует нарастить ежегодный объем выпуска до 50 млн доз для реализации как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. Препарат будет выпускаться в преднаполненных шприцах.

«Как трехвалентная вакцина „Ультрикс“, так и новая квадривалентная вакцина полностью производятся в России, включая наработку антигена. Это ключевое отличие нашей вакцины от аналогов. Мы рады, что можем предложить сегодня российской системе здравоохранения высокотехнологичный продукт нового поколения для иммунизации наших соотечественников, и продолжим работу по расширению линейки доступных россиянам вакцин для профилактики различных заболеваний», — прокомментировал президент Marathon Group Александр Винокуров.

Разработка вакцины «Ультрикс Квадри» началась в 2017 году, тогда же ВОЗ рекомендовал квадривалентные вакцины к применению во всем мире. Четырехвалентные вакцины защищают от инфекции эффективнее, так как позволяют исключить возможные риски, связанные с появлением и циркуляцией Викторианской и Ямагатской линий вирусов гриппа группы В. В настоящее время около 70% вакцин, применяемых в США, являются четырехвалентными, в Японии их доля достигает 100%.