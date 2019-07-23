Крупный молочный комплекс введён в эксплуатацию в Курской области

«АгроПромкомплектация» ввела в эксплуатацию животноводческий комплекс «Троицкий» в д. Гнездилово Железногорского района Курской области.

Комплекс рассчитан на 6 тыс. голов крупного рогатого скота высокопродуктивной голштино-фризской породы. Стоимость проекта — 3 млрд 400 млн рублей.

Он включает в себя мощности по приемке, первичной переработке и хранению молока. Предприятие может производить около 90 тонн молока в сутки, а валовый объем производства составляет 30,3 тыс. тонн молока в год.

Организация питья животных, вентиляция помещений, навозоудаление на комплексе — автоматические. Используются два самоходных миксера-кормораздатчика. При доении исключен контакт с воздухом. Комплексы оборудованы родильными отделениями и отделениям для новорожденных телят, которые с первых дней начинают жить в индивидуальных домиках, пока не подрастут, что способствует формированию иммунитета.





© adm.rkursk.ru

Александр Сайков, директор департамента молочного животноводства Группы компаний «АгроПромкомплектация»: «Охлаждаем молоко в потоке сразу до 4-х градусов, что позволяет получать молоко класса экстра высочайшего сорта».

Иван Умеренков, директор животноводческого комплекса «Троицкий»: «На данный момент качество продукции, которое получает наш комплекс, на порядок выше, чем требования гостовские, предъявляемые к молоку — и по содержанию соматических клеток, и по бактериальной осемененности».

Запуск предприятия позволил создать более 110 рабочих мест в регионе, а с учетом развития растениеводческого направления для обеспечения комплекса кормами работой будут обеспечены свыше 150 человек.

За год предприятие выйдет на полное производство — более 3-х тысяч дойных коров, уверяют руководители. Также в Курской области планируется строительство завода по переработке молока.