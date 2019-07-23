На заводе «Кузбассхлеб» запущена новая линия на базе российского оборудования

На хлебзаводе № 1 кемеровского ООО «Кузбассхлеб» запущена новая механизированная линия по производству батонов производительностью 9 тонн в сутки.

Ранее батоны на предприятии выпускались на менее производительном оборудовании с использованием ручного труда. Новая линия смонтирована на базе оборудования российских производителей «Русская трапеза» (Санкт-Петербург) и «Шебекинский машиностроительный завод» (Шебекино). Объем инвестиций — 50 млн рублей.

Запуск этой линии уже позволил увеличить объем производства батонов на 6%, начались пробные поставки продукции в соседние регионы. При этом производственные мощности линии задействованы лишь наполовину, то есть в перспективе объем производства батонов может быть увеличен в два раза.

Всего за 2018 год на предприятии выработано 10,8 тыс. тонн продукции на сумму 635,7 млн рублей. Торговая марка «Кузбассхлеб» известна не только в Кузбассе, но и за его пределами — во многих городах Сибири и Дальнего востока.