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Производство

Новинки отечественного станкостроения

Новое оборудование выпускаемое Научно-производственной компанией «Лазеры и аппаратуры» Московской области

  •  © laserapr.ru

Станок для лазерной наплавки и прямого выращивания из металлического порошка МЛ7-1

МЛ7-1 — лазерная установка для аддитивного производства изделий из металлического порошка основанная на технологии прямого лазерного осаждения. Установки для лазерных аддитивных технологий нашей разработки имеют открытые технологические настройки и позволяют работать с порошками любых производителей

Универсальный станок лазерной размерной обработки МЛ4-Компакт

Станки серии МЛ4-Компакт являются продолжением серий МЛ4 и МЛК4 — семейства универсальных станков для размерной обработки. МЛ4-Компакт имеет большую рабочую камеру, ход перемещений координатной системы — 400*300*250 мм.

  •  © laserapr.ru

Станок пятикоординатной лазерной обработки изделий сложной формы СЛС-5

Установки серии СЛС5 — пятикоординатные лазерные станки для обработки — резки и сварки — деталей сложной формы.

За счет использования пятикоординатной кинематической системы на линейных двигателях и гранитного виброустойчивого основания, обеспечивается позициониование и обработка с высокой точностью и качеством.

  •  © laserapr.ru

Промышленный 3D принтер по металлу МЛ6 собственной разработки

Послойное лазерное сплавление

  •  © laserapr.ru

Назначение и возможности:

Изготовление деталей сложной формы методом послойного селективного лазерного сплавления металлических порошков в соответствии с компьютерной 3D-CAD моделью.

Используемые материалы: порошки нержавеющих сталей, никелевых сплавов, кобальт-хромовых сплавов, титана, алюминия.

3D-принтеры серии МЛ6-1 разработаны и производятся группой компаний «Лазеры и аппаратура» в г. Зеленограде. При разработке был учтен мировой опыт эксплуатации установок данного типа и дополнительно разработан целый ряд новых запатентованных системных решений, компонент и узлов установки, а также собственное программное обеспечение. Отличительной особенностью машин МЛ6-1 является открытое программное обеспечение, обеспечивающее возможность пользователю производить собственные настройки технологических режимов сплавления, и тем самым, возможность работы с различными типами металлопорошков.

Модели МЛ6-1- 10 и МЛ6-1-25 для послойного сплавления с рабочим объемом построения 100×100×200мм и 250×250×280 мм запущены в серийное производство после изготовления опытных образцов изделий и проведения полного объема испытаний

  •  © www.laserapr.ru

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производство
  • Нет аватара
    24.07.1910:20:44

    Лазеры для военки?Я в советское время лазерные Кванты обслуживал на ящике.

    #1145525
  • Нет аватара
    24.07.1913:47:50

    В целом — плюс. Но дисплей Acer позабавил    

    #1145561
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