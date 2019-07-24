Вертолеты России передали второй Ми-8МТВ-1 для авиакомпании «Тува-авиа»

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) передал вертолет Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода для Республики Тува. Это уже вторая машина, поставляемая заказчику — авиакомпании «Тува-авиа» по контракту, заключенному в 2018 г.

Вертолет Ми-8МТВ-1 будет использоваться в регионе в рамках программы по развитию транспортной доступности отдаленных территорий. Первый вертолет, поставленный заказчику досрочно, уже выполняет задачи по предназначению. Он был передан 25 апреля 2019 г.

«Для Республики Тува приобретение новых вертолетов КВЗ — большой шаг в сторону обновления авиапарка. Для нас, в свою очередь, важно, что мы вошли в этот регион со своей вертолетной техникой. Ми-8МТВ-1 — доступная по цене и неприхотливая машина, предназначенная для безангарного хранения и использования практически во всех климатических условиях», — отметил управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров. Оба сданных Ми-8МТВ-1 для «Тува-авиа» оснащены вспомогательными силовыми установками, обеспечивающими функцию аварийного источника электроэнергии в полете при отказе генераторов. Внутри и снаружи машин установлено по два дополнительных топливных бака, что значительно увеличивает дальность полетов. В салонах подготовлены места под пассажирские кресла. Вертолеты снабжены тросовыми внешними подвесками, санитарным и спасательным оборудованием. Также Ми-8МТВ-1 оборудованы лебедками с грузоподъемностью до 300 кг, с помощью которых можно проводить спасательные операции.

Поставка вертолетов КВЗ по этому контракту стала возможной, в том числе, благодаря Соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Тувой и Татарстаном. Документ подписали в Кызыле в 2016 году Президент Татарстана Рустам Минниханов и Глава Республики Тува — Шолбан Кара-оол.

Авиакомпания «Тува-Авиа» специализируется на грузовых и пассажирских авиаперевозках. Ее авиапарк укомплектован вертолетами Ми-8 и компактными самолетами. География полетов распространяется на весь регион. С помощью вертолетов Ми-8 выполняются чартерные рейсы по территории Республики Тува с загрузкой до 2 т в интересах туристов