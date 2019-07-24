НОВАТЭК ввел в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение

НОВАТЭК сообщает, что дочернее предприятие компании — НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ — ввело в промышленную эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское газовое месторождение с проектным уровнем добычи около 1 млрд куб. м природного газа в год.

«Южно-Хадырьяхинское месторождение расположено в непосредственной близости от имеющейся инфраструктуры Компании, что позволило быстро осуществить его запуск и оптимизировать капитальные затраты, — отметил председатель правления „НОВАТЭКа“ Леонид Михельсон. — Новые добывающие мощности будут способствовать росту добычи природного газа на наших активах в зоне Единой системы газоснабжения».

Южно-Хадырьяхинское месторождение находится в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Лицензией на разведку и разработку владеет НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ, месторождение было приобретено в декабре 2017 года. По состоянию на 31 декабря 2018 года, запасы природного газа на месторождении составили около 28 млрд куб. м по российской классификации.