На ледокол «Сибирь» погрузили турбогенератор правого борта
На первый серийный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220 погрузили главный турбогенератор правого борта. Специалисты Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) загрузили накануне генератор и конденсатор, после чего свое штатное место заняла сама турбина.
Турбогенератор весом около 300 тонн грузили в «Сибирь» при помощи плавучего крана «Демаг». После установки изделий на штатные места специалисты Балтийского завода и АО «Завод «Киров-Энергомаш» начали сборку и монтаж оборудования на фундаменте.
В середине апреля этого года на ледокол погрузили главный турбогенератор левого борта. Таким образом, на «Сибирь» полностью установлена паротурбинная установка (ПТУ-72), и на ледоколе началось формирование корпуса надстройки этого района.
Паротурбинная установка, в состав которой входят два главных турбогенератора, является одним из ключевых элементов ледокола и предназначена для выработки электроэнергии, необходимой для функционирования главных электродвигателей и систем жизнеобеспечения судна.
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24.07.1913:32:19