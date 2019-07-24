На ледокол «Сибирь» погрузили турбогенератор правого борта

На первый серийный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220 погрузили главный турбогенератор правого борта. Специалисты Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) загрузили накануне генератор и конденсатор, после чего свое штатное место заняла сама турбина.

Турбогенератор весом около 300 тонн грузили в «Сибирь» при помощи плавучего крана «Демаг». После установки изделий на штатные места специалисты Балтийского завода и АО «Завод «Киров-Энергомаш» начали сборку и монтаж оборудования на фундаменте.

В середине апреля этого года на ледокол погрузили главный турбогенератор левого борта. Таким образом, на «Сибирь» полностью установлена паротурбинная установка (ПТУ-72), и на ледоколе началось формирование корпуса надстройки этого района.

Паротурбинная установка, в состав которой входят два главных турбогенератора, является одним из ключевых элементов ледокола и предназначена для выработки электроэнергии, необходимой для функционирования главных электродвигателей и систем жизнеобеспечения судна.