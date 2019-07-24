В Оренбургской области запущена линия производства металлургических брикетов

23 июля в Новотроицке Оренбургской области состоялся запуск линии брикетирования — современного, полностью автоматизированного производства металлургических брикетов, которое внедряет и намерена развивать Южно-Уральская горно-перерабатывающая компания.

Производственная мощность новой линии 30 тонн брикетов в час, или 150 тысяч тонн в год.

В основу нового производства положена идея переработки металлургических шлаков для дальнейшего их использования в производстве стали. Новаторство состоит в том, что для этой цели теперь появилась возможность использовать металлоконцентрат самой мелкой фракции от 0 до 10 мм, спрессованный с цементом в высокопрочные брикеты с содержанием железа более 65% и с различными добавками.

Подобные технологии уже используются в России и за рубежом. В Новотроицке от идеи до ее воплощения прошло три года, из них всего год — от начала строительства до пуска. Первая линия брикетирования — только начало. Сегодня это 16 новых рабочих мест. В перспективе данный проект предполагает в целом 3 млрд руб. инвестиций и создание до 90 рабочих мест.

«Мы рады, что такие перспективные производства открываются в нашем городе, и, что немаловажно, сырьем в данном случае являются отходы металлургического комбината. Шлаковые отвалы будут постепенно перерабатываться, таким образом, этот проект вносит свой позитивный вклад в экономику и в экологию города», — подчеркнули на открытии линии.