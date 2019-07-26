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Инфракрасный датчик-индикатор уровня электролита

Несмотря на постоянное развитие технологий производства аккумуляторов и появление новых их типов, стационарные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи, выполненные по классической технологии с жидким электролитом, не сдают своих позиций. Их основным преимуществом перед другими типами батарей является высокая надежность, большая емкость и долгий срок службы, составляющий, при правильной эксплуатации, 25 и более лет. Правильная эксплуатация, в данном случае, предполагает контроль за уровнем электролита, который осуществляется обслуживающим персоналом визуально.

Компания COMMENG (ООО «Комменж», Санкт-Петербург) выполнила опытно-конструкторские работы по разработке инфракрасного датчика-индикатора уровня электролита, предназначенного для использования с аккумуляторами, корпус которых выполнен из прозрачного пластика (стирол-акрилонитрила).

  •  © commeng.ru

Принцип работы показан на рисунке ниже.

В датчике имеется ИК-излучатель и ИК-приемник, установленные примерно на одном уровне относительно горизонта, при этом напротив излучателя и приемника должна находиться деталь аккумулятора, выполненная из металла, например свинцовый борн (токоотвод, объединяющий одноименные электроды). При включении питания ИК-излучатель начинает излучать электромагнитные волны в инфракрасном диапазоне (длина волны 850-950 нм).

Корпус аккумулятора выполнен из стиролакрилонитрила — пластика, пропускающего инфракрасное излучение. В электролите излучение полностью затухает, поэтому на ИК-приёмник отраженный сигнал не поступает. При снижении уровня электролита ниже контрольного излучаемые ИК-волны достигают поверхности металла (например, свинцового Борна), отражаются от нее и попадают на вход ИК-приемника, от чего датчик срабатывает.

  •  © commeng.ru

Несколько датчиков подключаются к общей трехпроводной шине (провода «питание», «контроль», «общий»). Для подачи питания, приема сигнала от датчиков и передачи сигнала «снижение уровня электролита» в систему контроля (например на вход промышленного контроллера) используется простейшее устройство сопряжения.
http://commeng.ru/

Инфракрасный датчик уровня жидкости, Датчик уровня электролита, Контроль уровня электролита, Уровень электролита
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    26.07.1911:32:05

    В эксплуатации находится большое количество аккумуляторов типа OPzS, OGi, GroE — где уровень электролита должен контролироваться. Аккумуляторы классического дизайна продолжают выпускаться не только в России или Китае, но и в Европейских странах.

    Насколько нужны такие датчики — вопрос к специалистам по эксплуатации электроустановок. Если нужны — сделаем, без проблем. Тут показан первый вариант, и, как это обычно бывает, при работе над ним появились еще несколько.

    Широко применяются инфракрасные датчики уровня жидкости, принцип действия которых основан на изменении коэффициента преломления на границе двух сред — поверхности оптической линзы датчика и окружающей среды (воздуха или жидкости).

    Химически стойкие датчики существуют, но, по понятным причинам, ни производители аккумуляторных батарей, ни их эксплуатанты не будут в восторге от идеи опускания датчика в электролит, остальные минусы можно уже не перечислять.

    А предложенное решение, на мой взгляд, вполне приемлемо.

    #1146049
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