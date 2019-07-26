Инфракрасный датчик-индикатор уровня электролита

Несмотря на постоянное развитие технологий производства аккумуляторов и появление новых их типов, стационарные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи, выполненные по классической технологии с жидким электролитом, не сдают своих позиций. Их основным преимуществом перед другими типами батарей является высокая надежность, большая емкость и долгий срок службы, составляющий, при правильной эксплуатации, 25 и более лет. Правильная эксплуатация, в данном случае, предполагает контроль за уровнем электролита, который осуществляется обслуживающим персоналом визуально.

Компания COMMENG (ООО «Комменж», Санкт-Петербург) выполнила опытно-конструкторские работы по разработке инфракрасного датчика-индикатора уровня электролита, предназначенного для использования с аккумуляторами, корпус которых выполнен из прозрачного пластика (стирол-акрилонитрила).

Принцип работы показан на рисунке ниже.

В датчике имеется ИК-излучатель и ИК-приемник, установленные примерно на одном уровне относительно горизонта, при этом напротив излучателя и приемника должна находиться деталь аккумулятора, выполненная из металла, например свинцовый борн (токоотвод, объединяющий одноименные электроды). При включении питания ИК-излучатель начинает излучать электромагнитные волны в инфракрасном диапазоне (длина волны 850-950 нм).

Корпус аккумулятора выполнен из стиролакрилонитрила — пластика, пропускающего инфракрасное излучение. В электролите излучение полностью затухает, поэтому на ИК-приёмник отраженный сигнал не поступает. При снижении уровня электролита ниже контрольного излучаемые ИК-волны достигают поверхности металла (например, свинцового Борна), отражаются от нее и попадают на вход ИК-приемника, от чего датчик срабатывает.

Несколько датчиков подключаются к общей трехпроводной шине (провода «питание», «контроль», «общий»). Для подачи питания, приема сигнала от датчиков и передачи сигнала «снижение уровня электролита» в систему контроля (например на вход промышленного контроллера) используется простейшее устройство сопряжения.