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Новые заводы и цеха

Строительство «Кольской верфи» в Белокаменке

  •  © Фото Константина Летавина

  •  © Фото Константина Летавина

Строительство Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании «НОВАТЭК» в посёлке Белокаменка (Мурманская область).

Обратите внимание — сухой док № 1 ещё строится, но в нём уже начали строить первое железобетонное основание для будущего завода СПГ!

  •  © Фото Константина Летавина

  •  © Фото Константина Летавина

Жилой городок ЦСКМС:

  •  © Фото Константина Летавина

  •  © Фото Константина Летавина

Фото Константина Летавина

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Белокаменка, Кольская верфь, НОВАТЭК, Мурманская область, ЦСКМС, сухой док
  • alex4spb
    26.07.1916:19:22

    круто!    

    темпы впечатляют.

    настоящая «комсомольская ударная стройка»!

    #1146115
    • A_SEVER
      26.07.1917:27:33

      темпы впечатляют

      Не то слово! Срезать часть сопки, засыпать участок залива, выровнять площадку, построить на ней производственные объекты и начать работу, и всё это за 2 года в не самых лучших климатических условиях!

      настоящая «комсомольская ударная стройка»!
      Чем быстрее построят «Арктик СПГ-2», тем быстрее начнут получать прибыль!    

      #1146125
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