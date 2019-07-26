Строительство «Кольской верфи» в Белокаменке
Строительство Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании «НОВАТЭК» в посёлке Белокаменка (Мурманская область).
Обратите внимание — сухой док № 1 ещё строится, но в нём уже начали строить первое железобетонное основание для будущего завода СПГ!
Фото Константина Летавина
Читайте также...
- Строительство сухого дока в Белокаменке
- Строительство сухого дока в Белокаменке
- Строительство сухого дока в Белокаменке
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
26.07.1916:19:22
26.07.1917:27:33