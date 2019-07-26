Строительство «Кольской верфи» в Белокаменке





© Фото Константина Летавина

Строительство Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании «НОВАТЭК» в посёлке Белокаменка (Мурманская область).

Обратите внимание — сухой док № 1 ещё строится, но в нём уже начали строить первое железобетонное основание для будущего завода СПГ!





© Фото Константина Летавина

Жилой городок ЦСКМС:



© Фото Константина Летавина

Фото Константина Летавина