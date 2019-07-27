ТМХ отправил три рельсовых автобуса РА-3 в Сахалинскую область

Торжественная отправка трех составов рельсовых автобусов РА-3 состоялась на предприятии Метровагонмаш (МВМ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг»). Пассажирами новых поездов станут жители Сахалинской области.





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В церемонии отправки рельсовых автобусов к месту службы приняли участие заместитель генерального директора по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов, заместитель генерального директора АО «Трансмашхолдинг» по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов, первый заместитель генерального директора АО «Пассажирская компания «Сахалин» Михаил Малюгин, генеральный директор АО «Метровагонмаш» Борис Богатырев.

РА-3 — новейшая разработка ТМХ. 22 июля 2019 г. он получил сертификат, подтверждающий соответствие требованиям, предъявляемым к безопасности железнодорожного транспорта и пассажирских перевозок.

В сравнении с рельсовыми автобусами предыдущих моделей, РА-3 способны развивать более высокую скорость, в поезде увеличилось количество посадочных мест. В головном вагоне предусмотрены места для маломобильных пассажиров, подъемники для инвалидных колясок, универсальные санитарные комплексы. Специально для РА-3 создан новый интерьер салона, соответствующий современным требованиям эстетики, пожарной и санитарно-гигиенической безопасности. Пассажирский салон и кабина машиниста оборудованы системами видеонаблюдения, кондиционирования и обеззараживания воздуха, информационными табло, используется энергосберегающее светодиодное освещение.

«У нас знаменательный день. «Сегодня мы отправляем первые рельсовые автобусы», — сказал генеральный директор Метровагонмаша Б. Богатырев. — Буквально завтра вот эти три красавца, три поезда, через всю матушку Россию поедут на остров Сахалин, где будут эксплуатироваться. Это проект, который мы сделали за рекордно короткие сроки. Всего за 8 месяцев Метровагонмаш спроектировал, изготовил и сертифицировал рельсовые автобусы РА-3. Мы можем гордиться нашим продуктом».