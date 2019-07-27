«Ижорские заводы» успешно отгрузили оборудование для ПАО «Татнефть»

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, отгрузили партию оборудования для Установки гидроочистки средних дистиллятов Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ПАО «Татнефть».

В рамках партии оборудования Ижорские заводы отгрузили реактор гидроочистки керосина длиной 16,6 м, внутренним диаметром 3,3 м, реактор предварительной очистки (гидроочистки дизельной фракции) длиной 15,4 м, внутренним диаметром 4 м, колонну горячего сепаратора высокого давления (гидроочистки дизельной фракции) длиной 19,5 м, внутренним диаметром 4 м с коническим переходом на 2 м. Общий вес отгруженного оборудования — 397 тонн.

Напомним, контракт с компанией ООО «ОНХ-Холдинг» на изготовление и поставку оборудования был подписан в мае 2018 года. Помимо отгруженного оборудования Ижорские заводы изготавливают реактор гидроочистки дизельной фракции весом порядка 810 тонн. Оборудование будет отгружено заказчику осенью этого года.

Ижорские заводы имеют богатый опыт успешного изготовления оборудования для ПАО «Татнефть». Своевременное и качественное исполнение данного контракта — еще один шаг к укреплению партнерских отношений между компаниями.

Ижорские заводы — одно из старейших промышленных предприятий России, основанное в 1722 году по указу Петра I. Сегодня Ижорские заводы — это современное машиностроительное предприятие, проектирующее и изготавливающее оборудование для объектов использования атомной энергии, химического и нефтяного машиностроения.

Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) — одна из ведущих компаний тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве и сервисном обслуживании оборудования для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, горной промышленности, а также на производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в России и Чехии. Основным акционером и финансовым партнером группы ОМЗ является Газпромбанк (Акционерное общество).