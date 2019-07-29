Заказчику переданы 2 токарных станка с ЧПУ 16Р40Ф3 РМЦ 5 метров



Токарный станок с ЧПУ 16Р40Ф3 РМЦ-5000 (защитные кожухи демонтированы перед транспортировкой, станок в консервации)

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Рязанским станкостроительным предприятием ПКФ «Станкосервис» отгружены 2 специальный токарных станка с ЧПУ 16Р40Ф3 РМЦ-5000. Станки были изготовлены в рамках контракта на 3 токарных станка с ЧПУ с крупным российским предприятием.

Токарный станок с ЧПУ 16Р40Ф3 предназначен для токарной обработки крупногабаритных деталей — до 5 метров в длину в центрах и/или с использованием люнетов.



Два станка 16Р40Ф3 РМЦ-5000 в сборочном цехе

© www.stankoservice-rzn.ru

Станки оснащаются современным ЧПУ, головкой смены инструмента на 12 позиций и системой контроля износа инструмента. Это позволяет производить длительную обработку массивных заготовок с минимальным участием оператора. Максимальный диаметр обработки над суппортом — 490 мм, над станиной — 840 мм.

Станки изготовлены по классу точности П (ГОСТ 8-82). Жесткость и виброустойчивость конструкции токарного станка 16Р40Ф3 позволяет использовать современный быстрорежущий и твердосплавный инструмент при обработке черных и цветных металлов.



Суппорт 16Р40Ф3 с установленной головкой смены инструмента на 12 позиций (станок в консервации)

© www.stankoservice-rzn.ru

Каждый станок оснащен подвижным и двумя неподвижными роликовыми люнетами. Это существенно расширяет возможности станка по обработке длинных и точных изделий.



Люнет закрытый роликовый 16К40

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Краткие технические характеристики 16Р40Ф3-5000: