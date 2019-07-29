Добавить статью
ПКФ «Станкоcервис»™ ⇒ Производство

Заказчику переданы 2 токарных станка с ЧПУ 16Р40Ф3 РМЦ 5 метров

  • Токарный станок с ЧПУ 16Р40Ф3 РМЦ-5000 (защитные кожухи демонтированы перед транспортировкой, станок в консервации)
  • Токарный станок с ЧПУ 16Р40Ф3 РМЦ-5000 (защитные кожухи демонтированы перед транспортировкой, станок в консервации)
  •  © www.stankoservice-rzn.ru

Рязанским станкостроительным предприятием ПКФ «Станкосервис» отгружены 2 специальный токарных станка с ЧПУ 16Р40Ф3 РМЦ-5000. Станки были изготовлены в рамках контракта на 3 токарных станка с ЧПУ с крупным российским предприятием.

Токарный станок с ЧПУ 16Р40Ф3 предназначен для токарной обработки крупногабаритных деталей — до 5 метров в длину в центрах и/или с использованием люнетов.

  • Два станка 16Р40Ф3 РМЦ-5000 в сборочном цехе
  • Два станка 16Р40Ф3 РМЦ-5000 в сборочном цехе
  •  © www.stankoservice-rzn.ru

Станки оснащаются современным ЧПУ, головкой смены инструмента на 12 позиций и системой контроля износа инструмента. Это позволяет производить длительную обработку массивных заготовок с минимальным участием оператора. Максимальный диаметр обработки над суппортом — 490 мм, над станиной — 840 мм.

Станки изготовлены по классу точности П (ГОСТ 8-82). Жесткость и виброустойчивость конструкции токарного станка 16Р40Ф3 позволяет использовать современный быстрорежущий и твердосплавный инструмент при обработке черных и цветных металлов.

  • Суппорт 16Р40Ф3 с установленной головкой смены инструмента на 12 позиций (станок в консервации)
  • Суппорт 16Р40Ф3 с установленной головкой смены инструмента на 12 позиций (станок в консервации)
  •  © www.stankoservice-rzn.ru

Каждый станок оснащен подвижным и двумя неподвижными роликовыми люнетами. Это существенно расширяет возможности станка по обработке длинных и точных изделий.

  • Люнет закрытый роликовый 16К40
  • Люнет закрытый роликовый 16К40
  •  © www.stankoservice-rzn.ru

Краткие технические характеристики 16Р40Ф3-5000:

  • Наибольшая длина обрабатываемой заготовки — до 5000 мм
  • Диаметр устанавливаемой детали над станиной — до 840 мм
  • Диаметр обработки над суппортом — до 490 мм
http://www.stankoservice-rzn.ru/off...tokarnie_stanki_chpu/stanok_16r40f3

16к40, станкостроение, металлообработка, токарный станок с ЧПУ, 16К40Ф3, Рязань, ПКФ Станкосервис
  • Kolyda
    29.07.1913:24:48

    Отлить и прострогать станину для такого станка… задача серьезная. Китайцы сварные стараются делать, но у них, естественно, жесткость не та.

    #1146611
    • Нет аватара
      29.07.1913:49:12

      Это и есть — компетенция. И слава Богу, что хоть частично сохранились заводы не утратив такие возможности.

      #1146620
      • pkfss
        29.07.1913:51:58

        На нашем канале в YouTube есть не только механическая обработка станины, но и термообработка направляющих    

        #1146622
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,