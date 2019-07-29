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В Санкт-Петербурге спущен на воду пограничный патрульный корабль «Таймыр» — 5-й корабль проекта 22120 «Пурга», построенный ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз».

Проект корабля разработан ООО ПКБ «Петробалт» и ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург).

Серия:

Зав. № 050 — заложен 03.2007 — спущен 24.12.09 — передан 22.12.10 — «Контр-адмирал Колчин»

Зав. № 051 — заложен 25.11.11 — спущен 05.12.12 — передан 24.06.13 — «Контр-адмирал Дианов»

Зав. № 052 — заложен 24.05.17 — спущен 17.05.18 — передан 23.11.18 — «Камчатка»

Зав. № 053 — заложен 30.05.18 — спущен 05.2019 — «Забайкалье»

Зав. № 054 — заложен 30.05.18 — спущен 07.2019 — «Таймыр»





© Фото с сайта fleetphoto.ru

Технические характеристики:

Водоизмещение: 1246 т.

Главные размерения: длина — 70.8 м, ширина — 10,4 м, осадка — 3.6 м.

Максимальная скорость хода: 21 узел

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 20 суток

Экипаж: 25 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

Фото Юрия Конюхова с сайта fleetphoto.ru