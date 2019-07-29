Спущен на воду пограничный патрульный корабль «Таймыр»
В Санкт-Петербурге спущен на воду пограничный патрульный корабль «Таймыр» — 5-й корабль проекта 22120 «Пурга», построенный ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз».
Проект корабля разработан ООО ПКБ «Петробалт» и ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург).
Серия:
Зав. № 050 — заложен 03.2007 — спущен
Зав. № 051 — заложен
Зав. № 052 — заложен
Зав. № 053 — заложен
Зав. № 054 — заложен
Технические характеристики:
Водоизмещение: 1246 т.
Главные размерения: длина — 70.8 м, ширина — 10,4 м, осадка — 3.6 м.
Максимальная скорость хода: 21 узел
Дальность плавания: 6000 миль
Автономность: 20 суток
Экипаж: 25 человек
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
Фото Юрия Конюхова с сайта fleetphoto.ru
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