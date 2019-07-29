Первый дивизион «Панцирь-С» заступил на дежурство в Арктике
Первый в Кольском соединении ПВО Северного флота дивизион, оснащенный ЗРПК «Панцирь-С», заступил на опытное боевое дежурство по защите воздушного пространства главной базы флота.
С учетом сложного рельефа местности на Кольском полуострове, где дислоцированы основные силы Северного флота, «Панцирь-С» является наиболее действенной системой, обеспечивающей противовоздушную оборону военных объектов и гарантированное поражение в том числе малоразмерных воздушных целей.
Комплексы «Панцирь-С» поступили на флот в конце 2019 года. В течение нескольких месяцев личный состав дивизиона прошел переобучение на новые системы и успешно выполнил боевые стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области. Большинство операторов комплексов, заступивших на опытное боевой дежурство, имеют практический опыт боевого применения комплекса, который они получили во время командировок в Сирию.
Несение опытного боевого дежурства по ПВО главной базы Северного флота комплексами «Панцирь-С» позволит надежно обеспечить прикрытие военных объектов в ближней воздушной зоне.
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