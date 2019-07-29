Новая мясо-молочная ферма открылась в Московской области

Новая многопрофильная ферма мясо-молочного направления на 3,8 тыс. голов КРС открылась 29 июля в Волоколамском округе Московской области.

На ферме содержатся крупный рогатый скот абердин-ангусской и герефордской породы мясного направления продуктивности, а также симментальской комбинированного направления, голштинской и джерсейской пород молочного направления продуктивности. Есть в хозяйстве и мелкий рогатый скот — козы зааненской и альпийской пород и овцы породы лакон молочного направления.

В комплекс входит три коровника, два ветеринарных блока и телятника, козлятник, сенной склад, ферма, кормоцех, молочный и мясоперерабатывающий цеха и другие хозяйственные помещения. В каждом цеху есть своя лаборатория. И вся продукция проходит несколько проверок.

Объём производства молока составляет 5 тонн в сутки. Объём инвестиций в проект — свыше 2 млрд. рублей.

В планах нового хозяйства ввести в строй комбикормовый завод, заготовка силоса и переоборудование птичника.