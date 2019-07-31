«Омский бекон» запустил племенной репродуктор в Омской области

30 июля в селе Калинино Омского района состоялось открытие нового свиноводческого предприятия. Компания «Омский бекон» и группа «ПРОДО» построили племенной репродуктор на 1700 свиноматок.

Племенной репродуктор на 25 тыс. голов свиней единовременного содержания размещён на одной производственной площадке, имеет охраняемую производственную территорию с ограждением и контролируемым входом и въездом. На площади 50 гектаров построено «с нуля» 10 производственных корпусов для содержания животных, соединенных технологическими галереями между собой и с санитарно-бытовым корпусом. Первую партию животных здесь будут принимать 15 августа. До конца года в 3 захода завезут всё племенное стадо чистой породы. С этого момента репродуктор выйдет на полную мощность.

На предприятии будут работать 69 человек. Они прошли специальное обучение и стажировку на лучших свинокомплексах.

Сумма инвестиций в объект составила 1,9 млрд рублей.

На предприятии особые требования к безопасности: по зоосанитарному статусу комплекс относится к хозяйствам высокого уровня защиты.

«За последние годы это крупнейший инвестиционный проект в агропромышленном секторе <региона>. Общий объем инвестиций в модернизацию производства составит более 8 млрд. рублей, так что на очереди — не менее крупные проекты», — было заявлено на открытии племенного репродуктора.

С запуском в эксплуатацию племенного репродуктора на 1700 свиноматок завершён первый этап реализации масштабной программы Группы «ПРОДО» по строительству новых и реконструкции действующих свиноводческих комплексов в Омской области с последующим разведением новых свиных пород с высокими продуктивными показателями. Год назад в Лузино была завершена масштабная реконструкция промышленного комплекса «Чунаевский» на 3150 свиноматок. Следом была запущена в эксплуатацию станция искусственного осеменения в поселке Фадино. А сегодня в селе Калинино сдан племенной репродуктор. Инвестиционная ёмкость объектов первого этапа — 3,3 млрд рублей.

Гендиректор группы «Продо» Петр Илюхин заявил, что следующий этап инвестпроекта стартует уже в 2020 году, планируется вторая очередь реконструкции и модернизации Чунаевского свинокомплекса. Объем инвестиций составит около 1,5 млрд рублей.