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Судостроение и судоходство

Северная верфь заложила третий рыболовный траулер

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ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург, входит в ОСК) заложила рыболовный траулер «Капитан Осташков» проекта 170701, который будет строится по заказу АО «Карельские морепродукты» (входит в Группу НОРЕБО). Судно будет передано заказчику в 2021 году.

Траулеры предназначены для лова рыбы донными и пелагическими тралами, ее полной переработки и хранения на судне. Многофункциональная рыбофабрика, устанавливаемая на траулеры, позволит производить охлажденные филе, фарш, печень, рыбную муку.

Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания строится по концептуальному проекту исландского проектно-конструкторского бюро Nautic. Разработчик проектной документации судна в постройке и рабочей документации — российская компания «Наутик Рус».

Основные характеристики проекта 170701:

Длина — 81,6 м;

Ширина — 16 м;

Скорость — 15 узлов;

Водоизмещение — 5500 тонн;

Мощность главного двигателя — 6,2 МВт;

Общая производительность — 150 тонн рыбы в сутки;

Производительность по замораживанию — 100 тонн рыбы в сутки;

Экипаж — 80 человек.

Серия траулеров проекта 170701 насчитывает десять судов. Росрыболовство заключило с компаниями Группы НОРЕБО инвестиционные договоры, которые предусматривают выделение инвестиционных квот на вылов трески и пикши и строительство шести траулеров-процессоров для Северного рыбохозяйственного бассейна.

В ближайшее время в НОРЕБО ожидают подписание еще четырех инвестиционных договоров, предусматривающих выделение инвестиционных квот. Строительство судов по проекту 170701 осуществляется за счёт собственных средств НОРЕБО и при финансовой поддержке Сбербанка России, что позволяет делать длительные инвестиции в обновление отечественного рыбопромыслового флота.

Сейчас в портфеле гражданских заказов Северной верфи 14 рыболовных судов: 10 траулеров-процессоров для Группы НОРЕБО (в строительстве «Капитан Соколов», «Капитан Геллер», «Капитан Осташков») и четыре ярусолова-процессора («Гандвик-1», «Гандвик-2», «Гандвик-3» — для РК «Вирма»; «Марлин» — для ООО «Глобус»).

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Северная верфь, рыболовный траулер
  • Oleg Borisov
    31.07.1920:32:01

    как они умудрились в эллинг все это запихнуть.? даже с учет открытых стапельных мест.

    там щас 2-22350, 2-20380, 1-20385, 1-20386, и двое собратьев.

    #1147161
    • A_SEVER
      31.07.1920:38:55

      как они умудрились в эллинг все это запихнуть.?
      Часть заказов пока в виде закладных секций.

      #1147163
      • Oleg Borisov
        31.07.1920:47:59

        ну там только может первый серийный быть в качестве закладной секций.

        у головного траулера срок сдачи 2020.

        #1147165
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