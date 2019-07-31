Северная верфь заложила третий рыболовный траулер
ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург, входит в ОСК) заложила рыболовный траулер «Капитан Осташков» проекта 170701, который будет строится по заказу АО «Карельские морепродукты» (входит в Группу НОРЕБО). Судно будет передано заказчику в 2021 году.
Траулеры предназначены для лова рыбы донными и пелагическими тралами, ее полной переработки и хранения на судне. Многофункциональная рыбофабрика, устанавливаемая на траулеры, позволит производить охлажденные филе, фарш, печень, рыбную муку.
Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания строится по концептуальному проекту исландского проектно-конструкторского бюро Nautic. Разработчик проектной документации судна в постройке и рабочей документации — российская компания «Наутик Рус».
Основные характеристики проекта 170701:
Длина — 81,6 м;
Ширина — 16 м;
Скорость — 15 узлов;
Водоизмещение — 5500 тонн;
Мощность главного двигателя — 6,2 МВт;
Общая производительность — 150 тонн рыбы в сутки;
Производительность по замораживанию — 100 тонн рыбы в сутки;
Экипаж — 80 человек.
Серия траулеров проекта 170701 насчитывает десять судов. Росрыболовство заключило с компаниями Группы НОРЕБО инвестиционные договоры, которые предусматривают выделение инвестиционных квот на вылов трески и пикши и строительство шести траулеров-процессоров для Северного рыбохозяйственного бассейна.
В ближайшее время в НОРЕБО ожидают подписание еще четырех инвестиционных договоров, предусматривающих выделение инвестиционных квот. Строительство судов по проекту 170701 осуществляется за счёт собственных средств НОРЕБО и при финансовой поддержке Сбербанка России, что позволяет делать длительные инвестиции в обновление отечественного рыбопромыслового флота.
Сейчас в портфеле гражданских заказов Северной верфи 14 рыболовных судов: 10 траулеров-процессоров для Группы НОРЕБО (в строительстве «Капитан Соколов», «Капитан Геллер», «Капитан Осташков») и четыре ярусолова-процессора («Гандвик-1», «Гандвик-2», «Гандвик-3» — для РК «Вирма»; «Марлин» — для ООО «Глобус»).
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