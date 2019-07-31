Северная верфь заложила третий рыболовный траулер

ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург, входит в ОСК) заложила рыболовный траулер «Капитан Осташков» проекта 170701, который будет строится по заказу АО «Карельские морепродукты» (входит в Группу НОРЕБО). Судно будет передано заказчику в 2021 году.

Траулеры предназначены для лова рыбы донными и пелагическими тралами, ее полной переработки и хранения на судне. Многофункциональная рыбофабрика, устанавливаемая на траулеры, позволит производить охлажденные филе, фарш, печень, рыбную муку.

Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания строится по концептуальному проекту исландского проектно-конструкторского бюро Nautic. Разработчик проектной документации судна в постройке и рабочей документации — российская компания «Наутик Рус».

Основные характеристики проекта 170701:

Длина — 81,6 м;

Ширина — 16 м;

Скорость — 15 узлов;

Водоизмещение — 5500 тонн;

Мощность главного двигателя — 6,2 МВт;

Общая производительность — 150 тонн рыбы в сутки;

Производительность по замораживанию — 100 тонн рыбы в сутки;

Экипаж — 80 человек.

Серия траулеров проекта 170701 насчитывает десять судов. Росрыболовство заключило с компаниями Группы НОРЕБО инвестиционные договоры, которые предусматривают выделение инвестиционных квот на вылов трески и пикши и строительство шести траулеров-процессоров для Северного рыбохозяйственного бассейна.

В ближайшее время в НОРЕБО ожидают подписание еще четырех инвестиционных договоров, предусматривающих выделение инвестиционных квот. Строительство судов по проекту 170701 осуществляется за счёт собственных средств НОРЕБО и при финансовой поддержке Сбербанка России, что позволяет делать длительные инвестиции в обновление отечественного рыбопромыслового флота.

Сейчас в портфеле гражданских заказов Северной верфи 14 рыболовных судов: 10 траулеров-процессоров для Группы НОРЕБО (в строительстве «Капитан Соколов», «Капитан Геллер», «Капитан Осташков») и четыре ярусолова-процессора («Гандвик-1», «Гандвик-2», «Гандвик-3» — для РК «Вирма»; «Марлин» — для ООО «Глобус»).