Открыто движение поездов по четырем путям от Москвы до Одинцово

На участке Москва — Одинцово Белорусского направления Центрального транспортного узла запущено движение электропоездов по дополнительному четвертому главному пути, построенному в рамках инвестпрограммы ОАО «РЖД».

За счет развития инфраструктуры значительно увеличилась пропускная способность участка — теперь ежедневно его могут проходить более 300 пригородных поездов. Количество экспрессов между Белорусским вокзалом и подмосковным городом Одинцово по рабочим дням увеличится до 54 (запустят 18 дополнительных экспрессов), а число электропоездов между столицей и Усово ежедневно вырастет до 38.

Окрытие движения по четвертому главному пути на участке Москва — Одинцово позволит на 17% увеличить количество пригородных поездов на данном участке, и организовать движение на уровне метрополитена с тактовым интервалом в 3,5 минуты.

На участке Москва — Одинцово была проведена масштабная работа по усилению железнодорожной инфраструктуры.

Построены:

• 3-й и 4-й главные и станционные пути общей протяженностью более 80 км;

• 5 пешеходных тоннелей на станциях Рабочий Поселок, Сетунь, Немчиновка, Баковка и Фили;

• 5 двухпутных железнодорожных мостов: через Минскую улицу, МКАД, над Шмитовским проездом и через Москву-реку;

• новый остановочный пункт ИЦ Сколково;

• дополнительная платформа на станции Одинцово для остановки экспрессов;

• новые платформы на ряде остановочных пунктов.

Кроме того, была модернизирована инфраструктура нескольких железнодорожных станций, развиты инженерные сети и коммуникации. Новая инфраструктура станет частью МЦД-1 Одинцово — Лобня.

В настоящее время развернуты работы по строительству нового остановочного пункта Славянский Бульвар, который разместится между станциями Фили и Кунцево-1 и будет интегрирован с одноименной станцией метро, ведется реконструкция пассажирской инфраструктуры остановочных пунктов Сетунь и Баковка, а также проходят работы по развитию приемоотправочной мощности станции Одинцово и строительству нового двухпутного железнодорожного моста через Москву-реку.

На Савеловском направлении МЖД железнодорожники проводят реконструкцию пассажирской инфраструктуры остановочных пунктов Долгопрудный и Новодачная. На станции Лобня развернуты работы по строительству парка для отстоя и экипировки нового подвижного состава. Запланировано построить четыре тупиковых пути для приема и отправки поездов МЦД, которые будут курсировать в тактовом режиме.

Для справки

Путь Москва — Одинцово станет частью «МЦД-1 Одинцово-Любня». Напомним, что открытие первых двух «диаметров» запланировано на конец 2019 — начало 2020 года.

МЦД

Московские центральные диаметры должны объединить железнодорожные направления. Пассажиры смогут добираться из разных уголков Москвы до пункта назначения, через центр города без пересадок. При этом МЦД будет связано с работой метро и МЦК.

Поезда «Иволга» будут курсировать по «диаметрам» в часы пик с интервалом 5-6 минут.

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