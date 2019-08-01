В Пензенской области открыт один из крупнейших в России заводов по производству шампиньонов

Грибной комплекс в г. Сердобск имеет общую площадь выращивания в закрытом грунте 23,16 тысячи кв. метров, его производительность составляет 5000 тонн шампиньонов в год. В 2016 году компания получила статус резидента индустриального парка «Сердобский». В 2017-м — получила патронажный сертификат губернатора. Осенью 2018 года было подписано соглашение с областным правительством об осуществлении деятельности на территории опережающего развития.

На заводе организовано производство шампиньонов мощностью 5 тыс. тонн в год (до 7% российского потребления). Объем инвестиций составил 2 млрд рублей.

В настоящее время на производстве занято 120 человек, в течение августа планируется расширить штат до 160 сотрудников. Всего предполагается трудоустроить 200 человек.

Сейчас на комбинате идет строительство компостного завода: себестоимость компоста собственного производства в четыре раза ниже, чем покупного. В ноябре 2019 года планируется завершить работы по строительству всех составляющих комплекса полного цикла.

Сердобск был моногородом с машзаводом в качестве градообразующего предприятия, однако со временем завод утратил эту роль. В марте 2018 Сердобск получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), и «Грибная компания» — одна из крупнейших в ТОСЭР.

Персонал на производственную площадку доставляют бесплатно на автобусе, для сотрудников организовано бесплатное питание.

Для инвестора снижены ставка по налогу на прибыль с 20% до 5% в первые 5 лет и до 10% с 6-го по 10-й годы; ставка по налогу на имущество организаций с 2,2% до 0% в первые 5 лет и до 1,1% с 6-го по 10-й годы. Инвестор освобожден от уплаты налога на землю.

Проект реализован при поддержке одного из крупных российских банков: был выдан инвестиционный кредит в размере 1,2 млрд рублей на 8 лет в рамках госпрограммы поддержки сельхозпроизводителей.

Кроме того, свыше 44 млн рублей в инфраструктуру индустриального парка вложил Фонд развития моногородов. За счет них построили автодорогу к предприятию. Как следствие, существенно сократилась стоимость реализации проекта и были ускорены сроки его ввода в эксплуатацию.