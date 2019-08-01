В Саранске открыли новый детский сад на 250 мест

В новом детском саду № 8 есть музыкальный, физкультурный залы, современнейший компьютерный класс, бассейн.

В дошкольном учреждении будут работать 12 групп общеразвивающей направленности, а также специализированная логопедическая группа — для детей с нарушениями речи. Есть ясельные, средние и старшие группы. У каждой группы — индивидуальный вход. В детском саду предусмотрены штатные единицы педагога-психолога и логопеда.

Здесь имеется бассейн, где будут также заниматься воспитанники с нарушениями опорно-двигательного аппарата и дети с ослабленным здоровьем.

С 2012 по 2018 годы в Мордовии капитально отремонтированы 119 детских садов, которые посещают свыше 7 тысяч детей. До 2021 года в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» планируется построить еще 17 детских садов на 2230 мест, в том числе пять детских садиков — в Саранске.