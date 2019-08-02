В Киришах открыли причал для круизных судов





© Фото из открытых источников

Сегодня в городе Кириши (Ленинградская область) на правом берегу реки Волхов открыли причал для круизных судов. Причал палового типа длиной 70 метров способен принять круизные суда вместимостью до 300 человек. Инвестором строительства нового причала выступила компания «Конт», уже построившая несколько причалов на реках Нева, Волга, Волхов и Свирь. Это уже 5-й причал для круизных судов, построенный в Ленинградской области с 2017 года.