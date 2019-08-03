На Ленинградской АЭС-2 установлено крупногабаритное оборудование блока № 2

На площадке строящегося энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2 (г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.) выполнена операция по установке транспортного шлюза. Многотонное корпусное оборудование впервые устанавливалось на отметку +26,000 метра с использованием гусеничного крана Liebherr 1350. Это последнее крупногабаритное оборудование, которое конструктивно завершает здание реактора.

«Это значимое для нас событие, к которому мы основательно готовились, включая разработку соответствующей документации, специальный план производства работ по установке транспортного шлюза в проектное положение», — рассказал о деталях операции главный инженер филиала «УМИАТ» ПАО «СУС» Сергей Кондратюк. — Особенностью этого подъема стало то, что оборудование необходимо было очень точно провести между строительными конструкциями крана транспортной эстакады, и наши специалисты успешно справились с этой задачей. В целом вся операция по установке транспортного шлюза была выполнена в течение 4 часов". Стоит отметить, что транспортный шлюз является элементом гермозоны, и монтируется в последнюю очередь, так как через технологический проем, в который он установлен, подается все основное оборудование реакторного зала. Теперь, когда один из ответственных этапов по его транспортировке и подъему успешно выполнен, специалисты смогут приступить к монтажу данного оборудования, и это будет финальной точкой в сооружении здания реактора. В процессе эксплуатации энергоблока через транспортный шлюз к реактору будет осуществляться транспортировка ядерного топлива и замена оборудования во время ремонтных кампаний.