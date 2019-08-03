Пройден второй тоннель метро между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная»
В Москве на восточном участке Большой кольцевой линии метро завершилась проходка левого перегонного тоннеля длиной 1347 метров от монтажной камеры на перегоне между станциями «Авиамоторная» и «Нижегородская» до станции «Авиамоторная». Тоннель построен компанией «Мосметрострой» с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) Herrenknecht «Валерия», проходка правого перегонного тоннеля была завершена ещё в июне.
Таким образом, завершена проходка всех тоннелей на втором участке Некрасовской линии от станции «Юго-Восточная» до станции «Нижегородская» и на восточном участке Большой кольцевой линии от станции «Нижегородская» до станции «Стромынка».
За 7 месяцев этого года проложены уже 12 тоннелей Большой кольцевой линии и 2 тоннеля Некрасовской линии!
Фото с сайта metrostroy.com
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