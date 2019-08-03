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Транспорт и логистика

Пройден второй тоннель метро между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная»

  •  © Фото из открытых источников

В Москве на восточном участке Большой кольцевой линии метро завершилась проходка левого перегонного тоннеля длиной 1347 метров от монтажной камеры на перегоне между станциями «Авиамоторная» и «Нижегородская» до станции «Авиамоторная». Тоннель построен компанией «Мосметрострой» с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) Herrenknecht «Валерия», проходка правого перегонного тоннеля была завершена ещё в июне.

Таким образом, завершена проходка всех тоннелей на втором участке Некрасовской линии от станции «Юго-Восточная» до станции «Нижегородская» и на восточном участке Большой кольцевой линии от станции «Нижегородская» до станции «Стромынка».

За 7 месяцев этого года проложены уже 12 тоннелей Большой кольцевой линии и 2 тоннеля Некрасовской линии!

Фото с сайта metrostroy.com

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Москва, метро, Большая кольцевая линия
  • Нет аватара
    03.08.1909:27:19

    А в Питере один из кондидатов в губернаторы, впрочем он единственный чью фамилию я слышал и кого без конца показывают все средства массмедиа, так вот он без устали пиарится на этих жалких трёх недостроенных станциях метро, которые ещё к ЧМ 2018 года по футболу должны были открыть. Вот в очередной раз обещает их открыть 1 сентября…

    Сговнякают небось по быстрому армией таджиков, чтобы плюс в пацанскую книжку получить на выборах. А потом на ремонт закроют и бабки осваивать начнут.

    Дичь и позорище!

    #1147585
    • A_SEVER
      03.08.1909:44:58

      которые ещё к ЧМ 2018 года по футболу должны были открыть

      Нет, к ЧМ-2018 должны были открыть «Беговую» и «Новокрестовскую» (и открыли), а 3 станции Фрунзенского радиуса должны были открыть в конце прошлого года, но не открыли.

      в очередной раз обещает их открыть 1 сентября
      И откроют — первый поезд на этом участке уже был — sdelanounas.ru/blogs/122181
      А потом на ремонт закроют
      А если этого не произойдёт, Вы готовы будете признать свою ошибку?    

      #1147587
      • Нет аватара
        03.08.1914:21:48

        Ошибкой будет это если я прогосую за этого человека))))

        Ладно, когда их откроют, надеюсь в день знаний в этом году, я туда съезжу и Вам фото прикреплю)

        #1147603
        • Нет аватара
          03.08.1914:46:18

          Право голосовать — это все-таки право, а не обязанность.

          Займитесь в день выборов чем-нибудь другим. Созидайте.

          #1147604
    • HappyRed
      03.08.1910:54:49

      ща все структуры газпрома переедут в питер и денюжка в бюджете появится,а пока живём по средствам — в долги не залезаем.

      #1147593
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