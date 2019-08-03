В Белгороде открылся детский сад «Жар-Птица» на 150 мест

Торжественная церемония открытия нового здания детского сада № 27 «Жар-Птица» состоялась на ул. Островского 18. Детский сад № 27 является одним из старейших в городе. Его старому зданию в этом году исполнилось 57 лет. Материально-техническая база в последнее время не соответствовала всем современным требованиям. Теперь появилось новое трехэтажное здание. В проекте были учтены все потребности детей и воспитателей.

Экскурсию по новому зданию площадью более 2,8 тыс. кв. метров для гостей провела заведующая Наталья Гливич. На входе оборудован современный пульт охраны. На территории детского сада установлено 12 видеокамер, которые помогают следить за безопасностью в образовательном учреждении.

Самым современным требованиям соответствуют музыкальный и физкультурный залы, многофункциональный развивающий центр, релаксационная комната, медицинский блок. В пищевом блоке установлены морозильные комнаты, которых нет ни в одном другом детском саду города, в прачечной — мощные машины для стирки. Для детей и родителей с ограниченными возможностями вход в групповые помещения оборудован пандусам, в здании предусмотрены расширенные дверные проходы и лифт. Рядом с садом расположилась спортивная площадка с искусственным покрытием.

В детском саду создано 6 групп, одна — для детей раннего возраста. Преподавательскую деятельность ведут 12 воспитателей, педагог-психолог, логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.