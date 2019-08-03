В Саратовской области началось строительство мясокомбината ООО '' Свинокомплекс Хвалынский"
В Саратовской области началось строительство современного мясокомбината ООО '' Свинокомплекс Хвалынский" (входит в состав холдинга 'КоПИТАНИЯ').
Инвестпроект стоимостью 1,2 млрд. рублей реализуется в рамках соглашения, подписанного предприятием и минсельхозом области на I Саратовском экономическом форуме в марте прошлого года. Сроки строительства — 2018-2020 гг. На комбинате планируется дополнительно создать 150 рабочих мест.
В настоящее время на площадке начаты подготовительные работы, монтируется временная линия электропередач, ведется подготовка к заливке фундамента. По словам руководителя, строительство планируется вести в два этапа — возведение непосредственно мясохладобойни с мощностью производства 120 голов/час и цеха по утилизации отходов.
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