В Саратовской области началось строительство мясокомбината ООО '' Свинокомплекс Хвалынский"

В Саратовской области началось строительство современного мясокомбината ООО '' Свинокомплекс Хвалынский" (входит в состав холдинга 'КоПИТАНИЯ').

Инвестпроект стоимостью 1,2 млрд. рублей реализуется в рамках соглашения, подписанного предприятием и минсельхозом области на I Саратовском экономическом форуме в марте прошлого года. Сроки строительства — 2018-2020 гг. На комбинате планируется дополнительно создать 150 рабочих мест.

В настоящее время на площадке начаты подготовительные работы, монтируется временная линия электропередач, ведется подготовка к заливке фундамента. По словам руководителя, строительство планируется вести в два этапа — возведение непосредственно мясохладобойни с мощностью производства 120 голов/час и цеха по утилизации отходов.