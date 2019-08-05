Грозный расположен на юге России, является столицей республики Чечня и одним из крупнейших городов Северного Кавказа. Переживший две гражданские войны, почти полностью разрушенный в результате боевых действий, с начала XXI века он активно восстанавливался. В результате серьезных инвестиций в Грозном появились современные жилые кварталы, мечети, торговые центры, музеи, спортивные сооружения. Многие из них по размерам претендуют на европейские и российские рекорды.

1. В 2018 году Грозный отметил свое 200-летие. История города Грозный плотно связанна с военными действиями, которые проходили на территории Северного Кавказа с 1817 года.

В 1818 году была заложена крепость Грозная. Крепость должна была служить барьером для выхода горных чеченцев на равнину через Ханское ущелье. В 1870 году, крепость Грозная утратила своё стратегическое значение и была преобразована в окружной город. Уже в 1890 году в городе была начата добыча нефти, которая ведётся, по сей день. В последствие чего город стал одним из самых крупных промышленных центров Кавказа.

В 1991 году, после разделения Чечни и Ингушетии, Грозный остался столицей первой из двух республик. Спустя три года началась Первая чеченская война, в ходе штурма Грозного центр города был полностью уничтожен, остальные части также очень сильно пострадали. Бомбардировки повторились в 1999 году во время Второй чеченской войны. С начала нулевых годов XXI века началось восстановление Грозного. Строительство общественно значимых объектов продолжается до сих пор.

2. Резиденция главы Чеченской Республики Кадырова Рамзана Ахматовича.

3. Площадь Ахмата Кадырова. В советское время площадь носила имя Ленина. После распада СССР была переименована в площадь Свободы. В период фактической независимости Чечни — была названа площадь Шейха Мансура. Ранее на месте площади находился Президентский дворец Джохара Дудаева. В 1996 году здание было подорвано федеральными войсками, и в дальнейшем на месте дворца появилась площадь имени Ахмата Кадырова, названная в честь Президента Чечни.

4. Бизнес-квартал «Грозный-Сити». На данный момент в комплексе построено 7 высотных зданий, среди которых деловой и бизнес-центр, гостиницы и жилые дома. Всего в комплексе Грозный-Сити планируется возвести 50 высотных зданий.

5. Жилой комплекс «Феникс» — самое высокое здание «Грозный-Сити». На фасаде 42-этажной высотки установлены гигантские часы с диаметром циферблата 14 метров. Для сравнения диаметр часов на Спасской башне Кремля составляет 6 метров.

6. Проспект Владимира Путина — главная улица Грозного. Открытие проспекта состоялось в 2008 году после реконструкции было приурочено к «420-летнему установлению добрососедских отношений России и Чечни». В этот же день Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписал указ о переименовании проспекта Победы в проспект имени Владимира Владимировича Путина — в честь второго Президента Российской Федерации, «За выдающиеся заслуги в деле борьбы с терроризмом, восстановления экономики, социальной сферы Чеченской Республики».

7. Мечеть «Сердце Чечни» — одна из самых больших мечетей России. Одновременно в грозненской мечети могут молиться 10 тысяч человек, еще столько же вмещает площадь перед зданием и летняя галерея. Высота четырех минаретов составляет 63 метра. В основе архитектурного решения лежит стамбульская Голубая мечеть, которая и послужила прототипом чеченского строения.

8. Цветочный парк возле Грозный-Сити.

9. Строящийся комплекс «Ахмат тауэр» — 102-этажный небоскрёб высотой 435 метров. Планируется, что башня превзойдёт московский небоскрёб «Федерация» и станет самым многоэтажным и первым более чем 100-этажным зданием в России и в Европе, хотя по высоте уступит Санкт-Петербургскому небоскрёбу Лахта-центр. Название дано в честь президента Чечни Ахмата Кадырова.

10. Климат в Грозном практически такой же, как и во всех других городах на юге России. Здесь мягкая зима и очень жаркое лето. Зимой столбик термометра редко опускается за -15, а летом часто переваливает за +35.