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Города и сёла России

Грозный с высоты — город возрожденный из руин.

  •  © img.geliophoto.com

Грозный расположен на юге России, является столицей республики Чечня и одним из крупнейших городов Северного Кавказа. Переживший две гражданские войны, почти полностью разрушенный в результате боевых действий, с начала XXI века он активно восстанавливался. В результате серьезных инвестиций в Грозном появились современные жилые кварталы, мечети, торговые центры, музеи, спортивные сооружения. Многие из них по размерам претендуют на европейские и российские рекорды.

1. В 2018 году Грозный отметил свое 200-летие. История города Грозный плотно связанна с военными действиями, которые проходили на территории Северного Кавказа с 1817 года.

В 1818 году была заложена крепость Грозная. Крепость должна была служить барьером для выхода горных чеченцев на равнину через Ханское ущелье. В 1870 году, крепость Грозная утратила своё стратегическое значение и была преобразована в окружной город. Уже в 1890 году в городе была начата добыча нефти, которая ведётся, по сей день. В последствие чего город стал одним из самых крупных промышленных центров Кавказа.

В 1991 году, после разделения Чечни и Ингушетии, Грозный остался столицей первой из двух республик. Спустя три года началась Первая чеченская война, в ходе штурма Грозного центр города был полностью уничтожен, остальные части также очень сильно пострадали. Бомбардировки повторились в 1999 году во время Второй чеченской войны. С начала нулевых годов XXI века началось восстановление Грозного. Строительство общественно значимых объектов продолжается до сих пор.

  •  © img.geliophoto.com

2. Резиденция главы Чеченской Республики Кадырова Рамзана Ахматовича.

  •  © img.geliophoto.com

3. Площадь Ахмата Кадырова. В советское время площадь носила имя Ленина. После распада СССР была переименована в площадь Свободы. В период фактической независимости Чечни — была названа площадь Шейха Мансура. Ранее на месте площади находился Президентский дворец Джохара Дудаева. В 1996 году здание было подорвано федеральными войсками, и в дальнейшем на месте дворца появилась площадь имени Ахмата Кадырова, названная в честь Президента Чечни.

  •  © img.geliophoto.com

4. Бизнес-квартал «Грозный-Сити». На данный момент в комплексе построено 7 высотных зданий, среди которых деловой и бизнес-центр, гостиницы и жилые дома. Всего в комплексе Грозный-Сити планируется возвести 50 высотных зданий.

  •  © img.geliophoto.com

5. Жилой комплекс «Феникс» — самое высокое здание «Грозный-Сити». На фасаде 42-этажной высотки установлены гигантские часы с диаметром циферблата 14 метров. Для сравнения диаметр часов на Спасской башне Кремля составляет 6 метров.

  •  © img.geliophoto.com

6. Проспект Владимира Путина — главная улица Грозного. Открытие проспекта состоялось в 2008 году после реконструкции было приурочено к «420-летнему установлению добрососедских отношений России и Чечни». В этот же день Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписал указ о переименовании проспекта Победы в проспект имени Владимира Владимировича Путина — в честь второго Президента Российской Федерации, «За выдающиеся заслуги в деле борьбы с терроризмом, восстановления экономики, социальной сферы Чеченской Республики».

  •  © img.geliophoto.com

7. Мечеть «Сердце Чечни» — одна из самых больших мечетей России. Одновременно в грозненской мечети могут молиться 10 тысяч человек, еще столько же вмещает площадь перед зданием и летняя галерея. Высота четырех минаретов составляет 63 метра. В основе архитектурного решения лежит стамбульская Голубая мечеть, которая и послужила прототипом чеченского строения.

  •  © img.geliophoto.com

8. Цветочный парк возле Грозный-Сити.

  •  © img.geliophoto.com

9. Строящийся комплекс «Ахмат тауэр» — 102-этажный небоскрёб высотой 435 метров. Планируется, что башня превзойдёт московский небоскрёб «Федерация» и станет самым многоэтажным и первым более чем 100-этажным зданием в России и в Европе, хотя по высоте уступит Санкт-Петербургскому небоскрёбу Лахта-центр. Название дано в честь президента Чечни Ахмата Кадырова.

  •  © img.geliophoto.com

10. Климат в Грозном практически такой же, как и во всех других городах на юге России. Здесь мягкая зима и очень жаркое лето. Зимой столбик термометра редко опускается за -15, а летом часто переваливает за +35.

  •  © img.geliophoto.com

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https://gelio.livejournal.com/244210.html

грозный, чечня, кавказ, северный кавказ
  • Антон Никитин
    05.08.1908:51:29

    Город очень красивый! Обратил внимание, что между высотками довольно-таки мало места. При строительстве Москвы-Сити в определенный момент было принято решение сократить плановую этажность строящихся высоток из-за недостаточной пропускной способности дорожной инфраструктуры. Было бы досадно, если со временем Грозный столкнулся с аналогичной проблемой, поэтому дороги стоит готовить заранее. По крайней мере, имеет смысл оставить для будущих дорог место

    #1147785
    • Нет аватара
      05.08.1909:35:40

      При строительстве Москвы-Сити в определенный момент было принято решение сократить плановую этажность строящихся высоток из-за недостаточной пропускной способности дорожной инфраструктуры

      ?

      есть достоверный источник данной информации?

      #1147791
  • Нет аватара
    05.08.1908:58:32

    А где фотка жд вокзала с него вся эпопея началась — его поидее раздолбили и должны были отстроить.

    #1147787
  • Нет аватара
    05.08.1914:05:20

    В 1980-е мой дядя-майор стройбата ездил строить Грозный из Мин.Вод.

    #1147821
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