В Грозном запустили первый завод по производству фасадного мрамора
В Грозном введена в эксплуатацию первая очередь завода по производству фасадного мрамора.
Учредителем завода выступает региональная строительная компания «Элит Строй». На данный момент завершено строительство первой очереди объекта. Общая площадь производственных мощностей составит 7 000 м², что позволит ежегодно выпускать до 300 000 погонных метров фасадных панелей. Запуск завода обеспечил рабочими местами 250 человек.
Материал, выпускаемый на новом заводе, обладает высоким качеством и хорошими эстетическими характеристиками. Первым объектом, где была применена продукция предприятия, стал жилой комплекс «Авангард».
В перспективе планируется организовать на территории республики полный производственный цикл. Использование панелей из искусственного литого мрамора местного производства даст возможность архитекторам и строителям региона отказаться от дорогостоящего импортного сырья в пользу отечественного материала.
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