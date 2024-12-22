В Чечне открыли первый контейнерный терминал

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На станции Грозный Северо-Кавказской железной дороги состоялось торжественное открытие первого контейнерного терминала в Чеченской Республике. Этот терминал станет единственным местом, где возможно осуществление приема и отправления контейнерных поездов. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

В ходе реконструкции грузового терминала были обустроены открытые площадки для перевалки и хранения контейнеров. Кроме того, терминал оснастили современным погрузчиком, что позволяет осуществлять прием крупнотоннажных контейнеров. Теперь терминал способен одновременно обрабатывать до 12 вагонов и хранить до 500 контейнеров.

Открытие контейнерного терминала предоставит представителям малого и среднего бизнеса возможность доставлять сырье, материалы и готовую продукцию в населенные пункты республики. Местные жители также смогут воспользоваться новыми услугами, отправляя свои личные вещи в контейнерах.

«Перевозки грузов в контейнерах — это самый быстро растущий сегмент грузовых перевозок на российских железных дорогах. Ежегодно он показывает прирост на 8-10 процентов. Теперь у местных предпринимателей появилась возможность завозить и отгружать готовую продукцию в контейнерах, которые являются самой удобной тарой для перевозки грузов», — отметил Алексей Бельский.

Важно отметить, что контейнерные перевозки исключают необходимость выполнения дополнительных погрузочно-разгрузочных и складских операций, что значительно сокращает время доставки и снижает стоимость перевозок. Кроме того, такой способ перевозки уменьшает риск повреждения груза и снижает нагрузку на автомобильные дороги.

На сегодняшний день перерабатывающая способность грузовых дворов Северо-Кавказской железной дороги составляет 920 вагонов в сутки, при этом 10 терминалов специализируются на приеме и отправке контейнеров.

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