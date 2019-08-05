Новая разработка Камкабеля обеспечит работоспособность электрооборудования при пожаре

«Камский кабель» освоил производство новых силовых кабелей на среднее напряжение с изоляцией из этилен-пропиленовой резины индексом FRHF. Кабели не выделяют галогенов при горении и сохраняют работоспособность при пожаре до 90 минут.

Разработка пожаробезопасных кабелей — значимый вопрос в кабельной индустрии. Причина — частые случаи пожаров в метро, нефтеперерабатывающих заводах, в шахтах, в системах энергоснабжения и в других отраслях энергетики и промышленности. С течением времени и развитием новых технологий традиционные типы кабелей уже не удовлетворяют современным требованиям пожарной безопасности. В частности, при прокладке в пучках они распространяют горение, выделяют много дыма, а также разрушаются при воздействии открытого пламени. Таким образом, страдают люди и имущество, имеются риски остановки производства в результате аварийного отключения.

Новый продукт «Камского кабеля» имеет повышенные параметры пожарной безопасности — не поддерживает и не распространяет горение, благодаря сниженному количеству выделяемого дыма и газа, дает больше времени для безопасной эвакуации людей, снижая риск их отравления, а также обеспечивает работу противопожарных систем до 1, 5 часов.

«Силовые кабели на среднее напряжение EPRon с индексом нг(A)-FRHF поддерживают работоспособность не только систем пожаротушения, но и оборудования в целом. Это актуально для метрополитена, шахт и НПЗ, поскольку в условиях пожара за счет бесперебойной работы насосов для подачи воды, двигателей противопожарных дверей, подвижного состава, лифтов обеспечивается эвакуация людей. Кроме того, данные кабели могут быть использованы во взрывоопасных зонах» — отметил главный технолог предприятия Сергей Чернов.