«Камский кабель» начал производство кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена для «умных сетей»

Компания «Камский кабель» (г. Пермь) начал производство кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6 — 35 кВ со встроенными оптическими модулями. Новая разработка позволит более эффективно эксплуатировать кабельные линии за счет мониторинга температуры, прогнозирования режима работы и своевременного предотвращения перегрузок на кабельной линии.

Самый распространенный способ использования волокон — отслеживание показателей температуры кабеля. В этом случае волокно работает как распределенный оптический датчик и подключается к системам оценки температуры кабельной линии. Таким образом, можно не только получать информацию о состоянии кабеля в режиме реального времени, но и видеть локальные проблемы, а также прогнозировать перегрев в случае изменений нагрузок на линию.

«Наиболее перспективным, на наш взгляд, является применение оптического модуля и системы температурного мониторинга в составе „Умных Сетей“. В этом случае программно-аппаратный комплекс системы управления сетями на основании текущих значений температуры кабеля, передаваемой нагрузки, прогнозируемого времени предельного потребления электроэнергии, а также массива статистических данных за предыдущий период, может рассчитать максимальную нагрузку на кабельную линию, которую можно передавать в период пикового энергопотребления, чтобы к концу этого периода температура кабеля достигла значения максимально допустимой температуры (90ºС — 130 °C в зависимости от длительности периода пиковой нагрузки). Это позволит на 100% эффективно использовать кабельные линии, не допуская опасных для них перегрузок», — пояснил Илья Маслов, руководитель инвестиционных проектов «Камский кабель».

Также встроенное оптоволокно можно использовать для передачи информации между подстанциями, связывая их в единую «умную» сеть. При этом необходимо учитывать требуемую степень резервирования каналов передачи данных для обеспечения надежности сети.

Новая разработка компании «Камский кабель» — это большой шаг в решении глобальной общероссийской задачи построения «Умных Сетей».

«Камкабель» уверенно занимает лидирующие позиции среди кабельных заводов России и стран СНГ по объему производства. Ассортимент продукции насчитывает более 50 000 маркоразмеров. Современное технологическое оборудование, мощная испытательная база завода «Камкабель» обеспечивают выпуск качественных и надёжных кабелей с различными видами изоляции.