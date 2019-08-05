Крым увеличил сборы зерновых

В этом году крымские аграрии собрали около 1,694 млн тонн урожая ранних зерновых и зернобобовых культур, почти на 800 тысяч тонн больше, чем в 2018 году.

В Министерстве сельского хозяйства Крыма объявили о завершении уборки ранних зерновых и зернобобовых культур. По сообщению главы Минсельхоза Крыма, в этом году крымские аграрии собрали 1 млн 694 тысячи тонн ранней зерновой и зернобобовой группы сельскохозяйственных культур, почти на 800 тысяч тонн больше, чем в 2018 году.

«Аграрии республики не только полностью обеспечили потребности жителей и гостей Крыма в хлебе, обеспечив региону продовольственную безопасность, но и активно готовятся к экспорту зерна. Средняя урожайность зерновых культур оказалась выше прошлогоднего уровня практически в два раза: 30 ц/га в этом году и 16 ц/га — в прошлом», — отмечено в сообщении.