IT-полигон и фотостудия: в московском районе Строгино открылась новая школа
Новая школа № 1302 построена на северо-западе столицы в районе Строгино. Это одна из 12 новых школ, занятия в которых начнутся 1 сентября.
Благодаря яркому фасаду апельсиново-асфальтового цвета здание стало украшением района. Здесь будут учиться школьники 6-11 классов, бывшее здание отдадут начальной школе и дошкольникам.
Не менее интересное и внутреннее наполнение школы. У старшеклассников появился своего рода многофункциональный центр, состоящий не только из учебных классов, но и мастерских.
Например, здесь создан IT-полигон для изучения робототехники и информационных технологий, оснащенный вычислительной техникой, робототехническими конструкторами, наборами по микроэлектронике и мехатронике, модулями 3D-сканирования, 3D-принтерами и станками с числовым программным управлением.
Специализированные классы по естественным наукам совмещены с практикумом и лаборантскими. После изучения теории можно сразу перейти к практике.
Кабинет информатики оснащен современными компьютерами.
Для изучения иностранного языка оборудован лингафонный кабинет. Здесь установлена звукотехническая и проекционная аппаратура.
В школе есть библиотека с медиатекой,специализированные кабинеты для проведения уроков технологии и фотовидео студия.
Торжественные мероприятия можно проводить в актовом зале с эстрадой, гримерками и зрительным залом-трансформером. Для занятий физкультурой оборудовано два спортзала.
Особое внимание уделено созданию доступной среды — в новом здании есть все условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
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