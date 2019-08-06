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Детские сады и школы

IT-полигон и фотостудия: в московском районе Строгино открылась новая школа

  •  © stroi.mos.ru

Новая школа № 1302 построена на северо-западе столицы в районе Строгино. Это одна из 12 новых школ, занятия в которых начнутся 1 сентября.

Благодаря яркому фасаду апельсиново-асфальтового цвета здание стало украшением района. Здесь будут учиться школьники 6-11 классов, бывшее здание отдадут начальной школе и дошкольникам.

Не менее интересное и внутреннее наполнение школы. У старшеклассников появился своего рода многофункциональный центр, состоящий не только из учебных классов, но и мастерских.

Например, здесь создан IT-полигон для изучения робототехники и информационных технологий, оснащенный вычислительной техникой, робототехническими конструкторами, наборами по микроэлектронике и мехатронике, модулями 3D-сканирования, 3D-принтерами и станками с числовым программным управлением.

  •  © stroi.mos.ru

Специализированные классы по естественным наукам совмещены с практикумом и лаборантскими. После изучения теории можно сразу перейти к практике.

  •  © stroi.mos.ru

Кабинет информатики оснащен современными компьютерами.

  •  © stroi.mos.ru

Для изучения иностранного языка оборудован лингафонный кабинет. Здесь установлена звукотехническая и проекционная аппаратура.

  •  © stroi.mos.ru

В школе есть библиотека с медиатекой,специализированные кабинеты для проведения уроков технологии и фотовидео студия.

  •  © stroi.mos.ru

Торжественные мероприятия можно проводить в актовом зале с эстрадой, гримерками и зрительным залом-трансформером. Для занятий физкультурой оборудовано два спортзала.

  •  © stroi.mos.ru

Особое внимание уделено созданию доступной среды — в новом здании есть все условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
https://stroi.mos.ru/photo_lines/it...utm_medium=banner&utm_campaign=1226

Москва, новая школа
  • Сергей Котенко
    06.08.1913:54:44

    Школа не открылась.

    #1148099
    • Human RS
      06.08.1914:44:25

      Формально открылась, то что учеников она примет только 1 сентября не имеет значения.

      #1148113
    • Нет аватара
      06.08.1917:39:48

      Собянин был там с визитом, можно и к открытию приравнять.

      #1148179
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