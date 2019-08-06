В Тульской области открыт новый производственный корпус группы компаний «Монтажстальконструкция»

В конце июля, на Заводе Стальных Конструкций «Полимерпрофиль», входящего в Группу компаний «Монтажстальконструкция» состоялось открытие нового производственного корпуса и новых линии.

На церемонии открытия присутствовали представители Новолипецкого металлургического комбината. Было прокатано несколько метров нового брендового продукта, который начнёт выпускать компания.

Вот что сказал по данному поводу руководитель компании Евгений Осипов: «Длительное время мы производили ограниченное количество профилей, указанных в ГОСТе. Но сейчас мы пришли к выводу, что необходимо трудиться в том сегменте, который просит рынок и наши потребители. Мы кардинально поменяли нашу стратегию. Если раньше работа проходила преимущественно с крупными строительными компаниями, то на данный момент делаем акцент на индивидуальных строителях и частных лицах».

В этом году с открытием нового производства на заводе произошло и увеличение рабочих мест — приняли десять новых сотрудников. Всего на предприятии работает более 80 человек.

На сегодняшний день Монтажстальконструкция — один из крупнейших поставщиков рулонного проката в России. В начале 2017 г. компании исполнилось 15 лет, и за это время она превратилась в стабильную, процветающую и развивающуюся компанию.

С открытием нового производства на заводе произошло и увеличение рабочих мест — приняли десять новых сотрудников. Всего на предприятии работает более 80 человек — все они жители Тульской области.

В составе оборудования нового производства две линии, которые позволят увеличить переработку проката с покрытиями на 25 тыс. т в год. Здесь освоено производства трех новых видов профнастилов — С8, С20 и НС44.

Продавать эту продукцию компания планирует под новым брендом — STEELx.