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Видеоблог

Минобороны показало испытание тяжелого «Охотника»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/boUaHTI6JxE

Минобороны России выложило на YouTube ролик с первым полетом тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник».

В комментарии к видео отмечается, что испытания проводились на одном из аэродромов военного ведомства, а сам полет длился более 20 минут. «Летательный аппарат совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров, после чего успешно приземлился», — сообщает Минобороны.

Военное ведомство напоминает, что БПЛА «выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения», и «оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки».

Первый полет С-70 «Охотник» состоялся 3 августа. До конца года планируется провести еще несколько подобных испытаний С-70 «Охотник».

В феврале военный эксперт Петр Бутовский допустил, что взлетный вес С-70 «Охотник» составит 25 тонн, из которых 2,8 тонны придется на вооружение, размах крыла беспилотника составит 19 метров, длина машины — 14 метров, на низкой высоте дрон должен быть способен развивать скорость 1,4 тысячи километров в час, а дальность полета машины составит 5 тысяч километров.

Сведения о разработке «Охотника» появились в 2012 году. Утверждалось, что одноименная научно-исследовательская работа по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется «Сухим» и «МиГ». Тогда максимальная скорость дрона оценивалась в тысячу километров в час.
https://lenta.ru/news/2019/08/07/okhotnik/

Беспилотник, Охотник, видеоблог
  • Vikont
    07.08.1913:53:48

    Вещь   

    #1148350
  • Нет аватара
    07.08.1913:57:28

    на низкой высоте дрон должен быть способен развивать скорость 1,4 тысячи километров в час

    1,5 Маха около земли … это очень быстро

    значит на высоте может и до двух дотянуть

    а я думал он только дозвуковой

    хорошо что дело движется, очень важная птичка              

    #1148352
    • Макс Южный
      07.08.1915:24:56

      Кстати, а что по срокам производства?

      Для полноценных самолётов вроде «Су-57» между первым полётом и началом производства проиходит лет десять, но в данном случае часть оборудования у «Охотника» с ним общая, да и сам БПЛА немного попроще.

      Поставки примерно в 2025 году?

      #1148384
    • box320
      07.08.1915:47:10

      Спецы говорят, что Охотник будет летать в одной команде с Су-57, на переднем крае атаки, разумеется. Такого вообще ни у кого ещё нет — это больше всего радует.

      https://vz.ru/s...8/4/990696.html

      Отредактировано: box320~15:48 07.08.19
      #1148390
  • Нет аватара
    07.08.1914:12:39

       

    #1148353
  • Нет аватара
    07.08.1914:44:59

    А издалека можно косить и под б-2   

    #1148372
  • Константин Рубцов
    07.08.1915:24:11

    Спирит, конечн, больше, тяжелее и дороже, но принципиально наши сделали такую же птичку.))))

    #1148383
  • Е.Юрий
    07.08.1916:12:39

          

    С Богом и в Добрый путь, как говорится.

    П.С. Если кто не заметил — взлет у него не на форсажном режиме и при этом «короткий»   .

    Отредактировано: Е.Юрий~16:27 07.08.19
    #1148401
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